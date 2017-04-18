Россияне боятся покупать путевки в Турцию

Российские туроператоры заявили о резком спаде спроса на путевки в Турцию. После предупреждения Росавиации о возможной приостановке чартеров в эту страну количество забронированных туров сократилось на 15% за неделю.

По информации экспертов из группы компаний "Слетать.ру", за неделю число поисковых запросов на отдых в Турции снизилось на 14% – с 42% до 28%, пишет газета "Известия". Также россияне стали реже покупать туры в эту страну. Если в конце марта – начале апреля их количество составляло 33-37% от общего объема за неделю, то за период с 10 по 13 апреля сократилось в 1,7 раза, до 22%.

Многие наши соотечественники успели приобрести турпакеты на курорты Антальи на майские праздники. В апреле доля продаж составила 30% от всего объема путевок, отметили специалисты. При этом россияне, которые уже забронировали туры, не спешат отказываться от отдыха. Эксперты пояснили: сейчас трудно найти альтернативу на лето по привлекательной цене.

В отсутствие официальной информации от Росавиации и Ассоциации туроператоров России агентства продают путевки в обычном режиме. Если чартерные рейсы в Турцию будут запрещены, они предложат клиентам перебронировать билеты на регулярные рейсы, но с доплатой.

Напомним, что 10 апреля Росавиация предупредила отечественные авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. В качестве причины была названа сложная внутриполитическая ситуация в стране.