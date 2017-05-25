Снижение цен на авиабилеты изменило предпочтения российских туристов

Кризис повлиял на платежеспособность российских туристов, а значит – и на их предпочтения. Авиакомпании, стремящиеся удерживать туристический поток на своих направлениях, начали снижать цены. Эксперты выяснили, как в связи с этим изменилась география путешествий наших соотечественников.

Онлайн-сервис бронирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по стоимости перелетов и количеству купленных авиабилетов за весну 2016 и 2017 года и выяснил, куда в этом сезоне чаще всего летали путешественники.

Зарубежные направления

В этом году весну клиенты сервиса предпочитали встречать в Париже (1 место) – туда летали на 35% чаще, чем в прошлом году. Вероятно, на выбор повлияла цена на авиабилет: этой весной улететь в столицу Франции можно было за 19 400 рублей, что примерно на 2000 рублей дешевле прошлого года.

Вторым по популярности зарубежным городом этой весны стал Тбилиси. И велика вероятность, что будущей весной он возглавит список самых популярных направлений, ведь по сравнению с прошлым годом в столицу Грузии россияне стали летать в два раза чаще. Главное, чтобы цены на билеты и дальше продолжали падать: снижение составило 19%, слетать в Тбилиси в этом году можно было всего за 15 500 рублей.

Замыкает тройку самых популярных зарубежных городов этой весны Прага. Улететь сюда можно было за 15 200 рублей, это ниже прошлого года примерно на 4000 рублей. Вероятно, поэтому в Чехию в этом году россияне купили на 66% больше билетов.

Среди других популярных в весенние дни городов Рим, Киев, Тель-Авив, Минск, Амстердам и Милан.

В целом этой весной снизились цены на билеты во все рассмотренные города. Наибольшее падение в стоимости показали билеты в Минск (туда можно было улететь за 7200 рублей), Киев (цена на билеты начиналась от 12800 рублей) и обозначенную выше Прагу.

Российские города

Самый популярный среди российских туристов этой весной город на родине – Москва. В столицу было куплено на 15% больше билетов, чем в прошлом году, прилететь из других городов России можно было за 8 200 рублей.

На втором месте, как ни странно, не северная столица, а южная: в Сочи этой весной прилетело на 50% больше туристов из России, чем в прошлом году. Самый недорогой билет стоил 7400 рублей, это на 26% дешевле прошлой весны.

Санкт-Петербург этой весной стал третьим по популярности городом России среди туристов. Билеты сюда стоили от 8200 рублей, что на 900 рублей меньше, чем в прошлом году.

Отдельно стоит отметить Калининград: интерес среди туристов к самому европейскому городу России этой весной вырос в два раза. Причина вряд ли в стоимости билетов, она снизилась незначительно: с 8400 до 7500 рублей. Вполне вероятно, что такими темпами Калининград в следующем году войдет в тройку лидеров.

Кроме того, среди россиян популярны Симферополь, Краснодар, Минеральные воды, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Как и в случае с зарубежными направлениями, по России цены на билеты во все рассмотренные города также снизились. Дешевле всего обойдется перелет в Ростов-на-Дону, билет сюда стоит всего 6700 рублей (это на 25% ниже, чем в прошлом году). Ниже цены упали только на билеты в Сочи. В среднем же снижение цен на билеты по России по сравнению с прошлым годом составило 10-15%, или не более 1000 рублей.