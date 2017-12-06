Красотка-блогер оголилась в прямом эфире

Популярная английская стримерша с псевдонимом djarii провела трансляцию с обнаженной грудью. Девушке удалось обмануть цензуру видеохостинга.

Она раскрасила свое голое тело, заявив, что показывает зрителям преображение в агента Нову Терру, героиню культовой игры StarCraft. Подписчики начали засыпать ее щедрыми пожертвованиями. Отметим, что далеко не все посетители видеохостинга оценили такой шаг девушки. Многие назвали его постыдным и некорректным.

Несмотря на негатив, djarii продолжает вести трансляции, прикрываясь лишь тонким слоем краски. За один эфир она получает около тысячи фунтов стерлингов – приблизительно 79 тысяч рублей. Некоторые подписчики отправляют по 250 фунтов – почти 20 тысяч рублей.