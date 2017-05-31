Полуголый британский повар бьет рекорды YouTube

Британцу Мэтту Адларду всего 25, но он уже стал популярен во всем мире. Юноша прославился благодаря своим необычным видеороликам, в которых он готовит тортики и пирожные... голышом.

Мэтт создал свой канал на YouTube пару лет назад, но на него подписались уже более 125 тысяч человек. Как отмечает издание Daily Mail, Topless Baker завоевал внимание зрителей благодаря своей манере готовить в фартуке, надетом на голое тело, а то и вовсе в одних плавках.

Кулинарией Мэтт увлекался с самого детства, однако попробовать себя в роли кулинарного блогера решился лишь к 23 годам. До этого он несколько лет работал в совершенно иной сфере, а именно – числился в штате одного из британских СМИ.

К слову, юноша прославился не только благодаря своему экстравагантному внешнему виду. Его рецепты действительно отличаются оригинальностью и необычными вкусовыми сочетаниями.

Поначалу Мэтт совмещал работу редактора СМИ с ведением видеоблога. Через несколько месяцев, когда количество подписчиков его YouTube-канала перевалило за тысячу, он решился на отчаянный шаг – бросить работу и целиком посвятить себя любимому делу.

Как рассказал репортерам Daily Mail сам Адларду, были моменты, когда он плохо представлял себе план, по которому следует развивать собственный блог. Однако все сложилось буквально само собой. Ведь Мэтт придумывает все новые рецепты для сладкоежек едва ли не ежедневно! А потому у него всегда есть повод снять новое и интересное видео.