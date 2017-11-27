Чиновнику-фетишисту грозит срок за развратное видео

Французскому чиновнику из службы помощи безработным гражданам грозит условный срок за весьма пикантную видеосъемку. Госслужащий тайно снимал под юбками у своих коллег.

Как выяснилось, 47-летний Оливье Иннонсензи, директор службы по оказанию помощи безработным, с помощью скрытых камер снял ролик длиной 53 минуты. Главными героинями этого видео невольно стали коллеги чиновника, одной из которых 32 года, а другой – 34 года.

Госслужащий бессовестно снимал снизу вид, открывавшийся у них из-под юбок, пишет РИА Новости. Позже одна из пострадавших девушек призналась, что Иннонсензи делал сотрудницам замечания о внешнем виде, намекая на то, что они должны носить на работе короткие юбки и высокие каблуки. Видимо, девушки следовали рекомендациям похотливого шефа, за что в итоге и поплатились.

По словам прокурора, "камера была установлена таким образом неслучайно – видны каблуки, ноги, нижнее белье". За пикантные съемки чиновнику теперь грозит четыре месяца тюремного заключения условно. Суд по данному делу назначен на 22 декабря.

Напомним, в 2016 году секс-скандал разыгрался вокруг Эммануэля Макрона, который тогда занимал должность министра экономики Франции. Неизвестная девушка в течение нескольких месяцев терроризировала его любовными письмами и своими интимными фотографиями.