В России любителей колбасы травят антибиотиками

Роскачество провело веерное исследование колбасы "Докторская". В экспертизе участвовали 30 самых популярных на российском рынке брендов.

В колбасе 14 производителей обнаружены следы антибиотиков, в одной – ДНК лошади, одна отличилась ДНК кукурузы, одна – генетическим материалом сои. Но главный вопрос исследования: может ли колбаса, изготовленная не по легендарному рецепту "Докторской" (и не по ГОСТу), носить такое название?

Колбасу торговых марок производства Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской и Томской областей, Республики Мордовия, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга исследовали по 70 показателям. Изделия проверяли в том числе на микробиологическую безопасность, наличие посторонних ДНК, соответствие требованиям ГОСТа, наличие сторонних видов мяса, следы антибиотиков.

Практически все исследованные бренды оказались безопасными для здоровья. Ни в одном образце не было обнаружено превышения общего количества микроорганизмов, кишечной палочки, бактерий золотистого стафилококка и других вредных веществ и добавок. Эти показатели говорят о том, что на предприятиях были соблюдены все санитарные нормы, а также обеспечены правильные условия хранения и транспортировки продукции.

Товаром повышенного качества признана "Докторская" шести торговых марок: "Балахоновский мясокомбинат", "Мяснов", "Окраина", "Пит Продукт", "Томаровский мясокомбинат" и "Фамильные колбасы". Изделия соответствует требованиям к качеству, заявленной на упаковке информации и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Судя по исследованиям потребительского мнения, у наших граждан сформировалось достаточно много опасений и страхов – например, о наличии бумаги, влагоудерживающих фосфатов, мяса кошек и собак в колбасе. Данные потребительские мифы в ходе исследования были развеяны Роскачеством.

Несмотря на соответствие требованиям безопасности, к качеству колбасы есть претензии. "Основные проблемы, которые выявлены в ходе исследования, касались маркировки продукции и введения потребителя в заблуждение. В 13 случаях из 30 производители не указывали верный состав колбасы, скрывали такие ингредиенты, как соя или каррагинан, нарушали заявленный на этикетке ГОСТ", – сказала Мария Сапунцова, заместитель руководителя Роскачества.

Согласно результатам лабораторных испытаний, в 14 товарах обнаружены остатки антибиотиков. Это не является нарушением действующего законодательства, однако такие товары не смогут получить Знак качества. А в одном случае – в колбасе торговой марки "Губернская мясная компания" - количество антибиотика тетрациклиновой группы превысило максимально допустимый законодательством уровень.

Важный вопрос исследования касается использования привычного для россиян названия колбасы. "Докторскую" разработали сотрудники завода "Микоян", чтобы выдавать больным, пострадавшим в Гражданской войне. Состав колбасы до 1974 года был неизменен и прост: говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Кроме этих ингредиентов, текущий ГОСТ допускает также нитрат натрия и специи.