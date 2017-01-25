Куриц из России спасут от антибиотиков

После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза.

Технический регламент Таможенного союза не нормирует содержание в мясе птицы нескольких групп антибиотиков, в число которых входит нитрофуран. При этом в странах Евросоюза действует полный запрет на применение этого средства.

Впрочем, как заметили эксперты, сам по себе запрет в европейских странах не означает, что антибиотик опаснее и вреднее, чем его аналоги. "Некорректно просто следовать стандартам Евросоюза или США. Зачастую запреты в этих странах вводятся не ради здоровья населения, а в качестве искусственного торгового барьера", – цитирует газета "Известия" главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Тем не менее, у российских врачей есть опасения относительно влияния нитрофуранов на организм человека. "Антибиотики постоянно поступают к нам в организм, когда мы едим мясо, например. Опасность в том, что через какое-то время бактерии у нас в организме приобретают устойчивость к ним, и тогда антибиотики перестают "работать", если человек заболеет", – заметил врач-диетолог Алексей Ковальков.

"При нулевой чувствительности к антибиотикам можно умереть, даже просто порезав палец, через три-четыре дня", – предостерег он. При этом нитрофураны — одни из наиболее дешевых антибиотиков для животных и, помимо прочего, оказывают вредное воздействие на печень, рассказал Ковальков.

В ходе своего исследования Роскачество обнаружило остатки нитрофуранов и других антибиотиков в девяти образцах из 21. В Россельхознадзоре рассказали, что плотно работают с Роскачеством по подобным вопросам. Впрочем, само ведомство вряд ли сможет в одиночку инициировать изменение технических регламентов. "У нас нет права законодательной инициативы. Наши эксперты могут высказать свое мнение и представить его Минсельхозу", – рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.