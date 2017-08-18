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Как правильно выбрать мороженое

Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Berg
В последние жаркие дни лета не стоит отказывать себе в удовольствии съесть мороженое. Однако важно уметь правильно выбрать лакомство, чтобы оно не принесло вреда здоровью. Специалисты Роскачества рассказали Dni.Ru о признаках качественного продукта.
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Согласно ГОСТ 31457-2012 в основу мороженого закладывают молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. В процентном соотношении молока в таких изделиях должно быть более 40 %.

Обращайте внимание на жирность. Она всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого. Молочным называется лакомство, содержащее не более 7,5% жира, сливочным – от 8 до 11,5% жира и пломбир – продукт с содержанием жира 12-20%. Вес мороженого должен быть указан исключительно в граммах, а не в миллилитрах. 

Какие химические добавки безопасны?

Помимо натуральных компонентов, любое мороженое содержит химические стабилизаторы. Именно они позволяют ему держать форму. 

Безопасны для здоровья следующие стабилизаторы и загустители: альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), целлюлоза (Е460), карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450), желатин, агароид и казеинат натрия.

Если же вам не хочется покупать лакомство с Е-добавками, то обращайте внимание на то, чтобы в его составе были агар-агар или желатин. 

Цвет

В идеале мороженое должно быть равномерного цвета. "Оттенки белого" зависят от процента жирности: чем он выше, тем "желтее" цвет.

Стоит насторожиться, если вы заметили, что мороженое неоднородного цвета – это значит, что технология производства была нарушена. Допускается использование следующих пищевых красителей: Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163. 

Внешние признаки качественного мороженого 

– Белый налет на шоколадной глазури 

– У настоящего мороженого глазурь не откалывается и тает одновременно с ним

– Мороженое должно откалываться после лежания в морозилке. Отколоть маленький кусочек от продукта – самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.

– Мороженое не должно быть деформировано или покрыто кристаллами льда. Это говорит о нарушении режима хранения или о том, что срок годности продукта истек. 

Автор: Рудольф Великолепный18 августа 2017, 12:02

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