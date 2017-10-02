В России ищут опасные сосиски

Российская система качества объявило о начале всероссийского исследования молочных сосисок. Потребительским испытаниям подвергнется продукция тридцати самых популярных торговых марок.

Закупка сосисок стартует в торговых точках по всей России. На исследование отправятся сосиски, произведенные в тринадцати регионах, включая Тверскую, Владимирскую, Московскую, Курскую, Белгородскую, Ленинградскую, Вологодскую области, а также Москву и Ставропольский край, сообщают в Роскачестве.

В лучших лабораториях молочные сосиски исследуют по более чем семи десятков показателей качества и безопасности. В продукции будут искать синтетические красители, радионуклиды, тяжелые металлы, а также ГМО и сою. Отдельно продукция каждого бренда подвергнется проверке на наличие таких бактерий, как листерия, кишечная палочка, сальмонелла и золотистый стафилококк. Будет проверено наличие в сосисках и антибиотиков.

Специалистам предстоит ответить на главный вопрос: из чего же на самом деле делают сосиски, и действительно ли при производстве используются субпродукты и "мясные отходы". Роскачество анонсировало потребительские испытания на гистологию и ДНК-секвенирование с целью найти в готовой продукции мясо птицы, собак и даже лошадей. Эксперты проверят самые распространенные потребительские мифы – например, можно ли есть сырые сосиски, есть ли разница между сосисками в вакуумной упаковке и продукцией на развес и другие. Также будет определена степень безопасности сосисок для детей.

Роскачество совместно с экспертным сообществом, ведущими НИИ, ассоциациями отрасли и крупнейшими производителями уже разработало стандарт качества для потенциальных претендентов на государственный Знак качества. "Настоящие" и "правильные" сосиски должны быть изготовлены из натурального сырья и по классической технологии, не содержать искусственных добавок, заменителей, стабилизаторов и крахмала. Результаты всероссийского исследования будут опубликованы на портале Роскачества в ноябре 2017 года.