Милонов заскучал по русским сосискам

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов выразил свое недовольство качеством предлагаемой в парламентской столовой еды. По словам народного избранника, приготовлены тамошние блюда явно не из российских натуральных продуктов.

"Заменить сосиски, заменить горчицу!" – категорично заявил депутат в интервью для Lenta.ru. При он вспомнил о временах своей юности, когда "19-летним два года работал в Госдуме и спал на полу гостиницы "Россия". Тогда, по утверждению народного избранника, в нижней палате парламента была "прекрасная горчица".

Он выразил уверенность, что теперь приправу в думскую столовую приобретают "где-то на стороне". Именно поэтому, утверждает депутат, она настолько невкусная. "Горчица должна бодрить мысль, так, чтобы покаянная, со слезой. И сосиски надо заменить. Нужны нормальные русские сосиски с мясом, а не непонятно с чем", – заявил Милонов. Также он посетовал на то, что в Москве, в том числе в думской столовой, очень сложно найти "нормальный кофе".

При этом пару недель назад настоящий фурор в Думе произвели пирожки с капустой, которыми парламентарии лакомились в ожидании послания президента Федеральному собранию. По достоинству были оценены также сладкие слойки, эклеры, шоколадные конфеты и другие лакомства.

Перед посланием Путина депутаты и министры накинулись на пирожки с капустой



Читайте, как это было: https://t.co/LOjZQgiyOr pic.twitter.com/hAexuKqj7z — Life | Новости (@lifenews_ru) 1 декабря 2016 г.

Виталий Милонов был избран в Госдуму седьмого созыва в сентябре 2016 года. Ранее он был депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Получил известность как инициатор ряда законодательных инициатив, направленных на борьбу с пропагандой гомосексуализма.

В частности, он предлагал создать "полицию нравов", которая, помимо всего прочего, помогала контролировать социально неблагополучных граждан, бороться с проституцией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди россиян.





