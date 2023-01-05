7 лучших рождественских фильмов для всей семьи

Редакция Дни.ру представляет вашему вниманию подборку фильмов, до краев наполненных новогодним настроением. Поставьте телефон на беззвучный режим, заварите кружку ароматного какао и включайте один из фильмов, описанных ниже. Осталось лишь выбрать, какой именно!



В большинство подборок входят, разумеется, культовые фильмы, которые мы с вами видели не раз, и не два, но в этом и заключается их главный плюс. Уже на вступительных титрах по коже пробегают мурашки от предвкушения долгожданной встречи: все герои таких фильмов – будто любимые члены семьи. Поэтому можно не только добрать не полученные ранее эмоции, но и дать глазу отдохнуть на предметах быта и интерьера, так знакомых из детства и юности.

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На первом месте, бесспорно, окажется, "Один дома" (1990). Кто из нас не представлял себя на месте Кевина МакКаллистера и не фантазировал о том, как бы защищал семейное гнездышко от нерадивых грабителей! 10 Кевинов из 10 за то, что каждый раз с этим фильмом – как первый. Вспомните, как смеялись на моменте с бритьем, как пугались при виде угрюмого соседа, и как – радовались, когда находили копилку Базза. А не помните – скорее включайте "Один дома"!

На второе место хотелось бы поставить любимый фильм всех фаталистов "Интуиция" (2001). Главные герои картины, случайно столкнувшиеся в один из суматошных зимних дней, с первой же доли секунды понимают, что между ним существует некая связь. Дома их ждут партнеры, поэтому новоиспеченная пара решает отдаться в руки судьбы: встреча непременно произойдет, если им суждено быть вместе... Волшебная атмосфера заснеженного Нью-Йорка и катка в Центральном парке, а также волнующий вопрос: встретятся ли главные герои вновь?

Следующим фильмом в подборке станет "Отпуск по обмену" (2006). Настоящая жемчужина, сочетающая в себе умиротворение героини Кейт Уинслет и взбалмошность героини Кэмерон Диаз, а также пейзажи заснеженной английской глубинки и солнечной Калифорнии. По сюжету две героини случайно познакомились на сайте обмена жильем на время отпуска, и, желая сбежать от проблем и любовных разочарований, поменялись на две недели местами. Но знали ли они, что именно они приобретут за время этого эксперимента? Ответ узнаете, посмотрев "Отпуск по обмену"!

Далее считаем нужным упомянуть фильм "Новая рождественская сказка" (1988) – уже знакомый сюжет классической Английской литературы. Призраки Рождества займутся перевоспитанием черствого богатея, сыгранного Биллом Мюрреем, и, разумеется, добьются успеха. Настоящая находка для фанатов звезды "Дня сурка"!



"Неспящие в Сиэттле" (1993) – милая и дарящая надежду история о том, что в предновогодний период исполняются все желания. Особенно те, что загаданы от чистого сердца. По сюжету сын главного героя звонит на радио и рассказывает о том, что ему нужна мама, а его отцу – жена. Тысячи женщин, услышав этот трогательный крик души, дали обратную связь. Была среди них, разумеется, и та самая, единственная... А что из этого получилось – смотрите в "Неспящих в Сиэттле".

Следующая комедия – "Четыре рождества" (2008) рассказывает нам о том, как важен тайм-менеджмент. Родители пары главных героев развелись, поэтому теперь поздравить с наступающими праздниками нужно аж четыре ячейки общества. Как успеть все и не поссориться с самыми близкими, если это возможно – ответы найдете, посмотрев "Четыре рождества". Ставим семь Тургеневых из десяти за поднятую проблему отцов и детей.



Завершит нашу подборку рождественских фильмов для всей семьи картина "Рождественские каникулы" ( 1989). Герой Чеви Чейза решил ответственно подойти к подготовке к праздникам и захотел устроить своей семье самый лучший праздник! Теперь у него самая пышная елка, самый украшенный дом... Редакция Дни.ру ставит 10/10 за юмор, приправленный сарказмом и за 25 000 лампочек, украшающих жилье главного героя.

