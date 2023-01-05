ТОП шикарных похорон 2022 года Тесты Как живет Немоляева Игры Сонник

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
"Есть где разгуляться": 77-летний Антонов съехался с новой пассией в ожидании малыша
партнеры
Четверг
5 января
Лента новостей
20:02
7 лучших рождественских фильмов для всей семьи
19:00
"Там все черненькое": сверкающую нижним бельем любовницу Преснякова безжалостно распекли
18:40
"Думала, начнется оргия": зажатая двумя мужиками Бузова закричала в исступлении прямо на сцене
18:20
Никас Сафронов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
18:00
Носит платки и ходит в мечеть: что стало с Решетовой после расставания с Тимати и переезда из России
17:40
"Не соображала, что делаю": большое горе выбило Зудину из колеи
17:35
77-летний Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
17:20
Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
16:40
Объявлено об исчезновении прибитой смертью звезды "Сватов" Кравченко
16:20
Алсу поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
16:00
"Штук 15": ненасытная Семенович готова ублажать целый гарем из мужиков
15:40
Запирается одна: Лолита откровенно рассказала о главном страхе
15:20
Стало известно о нападении на невесту Александра Петрова
15:00
Смерть и тяжелая болезнь: Обреченная Мельникова решила уехать в монастырь
14:57
"Скучаю": бросившая больную мать Заворотнюк взвыла за границей
13:40
Исхудавшая брошенка Варнава изменилась до неузнаваемости
13:20
Мечтающая сняться в фильме для взрослых Асмус показала промежность на камеру
13:00
"Мы решились!": 62-летний Харатьян объявил о пополнении в семействе
12:40
В Москве зверски убили известную российскую ведущую: 30 ножевых ранений
12:00
"Осколки вонзились в меня": разъяренный брат Уильям избил принца Гарри из-за Маркл
11:40
"В старости вообще не сможет": испарившегося любовника Волочковой вывели на чистую воду
11:00
"Теперь у меня два вареника": врач изуродовал Дакоту в Новый год
10:40
Чумаков обесценил униженную Ковальчук на глазах у всех: Ничего не значит
08:22
Как привести свою кожу в порядок после бурного праздника
06:03
Робби, Зендея, Хайек: самые сочные красотки Голливуда
04:26
Спорт: главные правила зимних тренировок
02:23
Умная собака нашла способ занять надоедливого кота – видео
00:03
День Федула Зимнего: что нельзя делать 5 января
22:09
Пропаганда в США, культ гимна и русофобия: что скрывает в себе сериал "Детство Шелдона"
20:01
Как сделать рождественский венок своими руками – видео
19:00
"Фортуна повернется спиной": перенесшего операцию Баскова предупредили об опасности
18:40
"Вся Москва об этом говорит": всплыла правда о грязной подлости дочери Захарова
18:20
В сыновья годится: воюющую с Питтом Джоли увидели на свидании с молодым красавцем
18:00
На звезду "Уральских пельменей" напали за рубежом: Не сразу пришла в себя
17:40
Мужик, найдись! Полуголая Бузова развлеклась перед зеркалом
17:20
"Должна забеременеть и родить": потерявшая ребенка Муцениеце пыхтит в постели с любовником
17:00
"Ночка была жесткой": скорчившегося от адской боли Соколовского увезли в больницу
16:40
"Заберите детей!": Орущую Барановскую засосало в жернова кровавой мясорубки
16:20
Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
16:00
"Старая бабка": никому не нужную Бузову отправили в отстойник вместо загса
15:40
Завязывай со спиртным: наотмечавшейся вдове Этуша стала являться белочка
15:20
"Меня вылечат": лишившаяся густой шевелюры Утяшева напугала россиян
15:00
"Надо успеть до конца": брошенная дочерью Заворотнюк превратилась в старушку
14:20
"Самолет сломался!": оказавшаяся одной ногой в могиле Волочкова вышла на связь с залепленным ртом
14:00
В Сеть просочился интимный снимок отчалившей из России Орбакайте
13:26
"Не могу дышать": Малахов умоляет молодого фаворита лечь в больницу
13:00
Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
12:30
"Не то, чего я хотела": Асмус вынудили сбежать из страны
12:00
Брухунова реанимировала потерявшего пульс Петросяна после отмены концерта
11:45
"Будущий муж бросил": стало известно о расставании Семенович с богачом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Сеть просочился интимный снимок отчалившей из России Орбакайте
Долго ждала: патриотка Долина пустилась в пляс после бегства из России
"Самолет сломался!": оказавшаяся одной ногой в могиле Волочкова вышла на связь с залепленным ртом
"Уже ничего не сохранить": Королева заявила о разводе после новости о не ночующем дома муже
Брухунова реанимировала потерявшего пульс Петросяна после отмены концерта
"Надо успеть до конца": брошенная дочерью Заворотнюк превратилась в старушку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Кино
7 лучших рождественских фильмов для всей семьи

7 лучших рождественских фильмов для всей семьи

Редакция Дни.ру представляет вашему вниманию подборку фильмов, до краев наполненных новогодним настроением. Поставьте телефон на беззвучный режим, заварите кружку ароматного какао и включайте один из фильмов, описанных ниже. Осталось лишь выбрать, какой именно!
прочитано 298 раз

В большинство подборок входят, разумеется, культовые фильмы, которые мы с вами видели не раз, и не два, но в этом и заключается их главный плюс. Уже на вступительных титрах по коже пробегают мурашки от предвкушения долгожданной встречи: все герои таких фильмов – будто любимые члены семьи. Поэтому можно не только добрать не полученные ранее эмоции, но и дать глазу отдохнуть на предметах быта и интерьера, так знакомых из детства и юности.

ПО ТЕМЕ

Новогодний плейлист: что слушать за праздничным столом

На первом месте, бесспорно, окажется, "Один дома" (1990). Кто из нас не представлял себя на месте Кевина МакКаллистера и не фантазировал о том, как бы защищал семейное гнездышко от нерадивых грабителей! 10 Кевинов из 10 за то, что каждый раз с этим фильмом – как первый. Вспомните, как смеялись на моменте с бритьем, как пугались при виде угрюмого соседа, и как – радовались, когда находили копилку Базза. А не помните – скорее включайте "Один дома"!

На второе место хотелось бы поставить любимый фильм всех фаталистов "Интуиция" (2001). Главные герои картины, случайно столкнувшиеся в один из суматошных зимних дней, с первой же доли секунды понимают, что между ним существует некая связь. Дома их ждут партнеры, поэтому новоиспеченная пара решает отдаться в руки судьбы: встреча непременно произойдет, если им суждено быть вместе... Волшебная атмосфера заснеженного Нью-Йорка и катка в Центральном парке, а также волнующий вопрос: встретятся ли главные герои вновь?

Следующим фильмом в подборке станет "Отпуск по обмену" (2006). Настоящая жемчужина, сочетающая в себе умиротворение героини Кейт Уинслет и взбалмошность героини Кэмерон Диаз, а также пейзажи заснеженной английской глубинки и солнечной Калифорнии. По сюжету две героини случайно познакомились на сайте обмена жильем на время отпуска, и, желая сбежать от проблем и любовных разочарований, поменялись на две недели местами. Но знали ли они, что именно они приобретут за время этого эксперимента? Ответ узнаете, посмотрев "Отпуск по обмену"!

Далее считаем нужным упомянуть фильм "Новая рождественская сказка" (1988) – уже знакомый сюжет классической Английской литературы. Призраки Рождества займутся перевоспитанием черствого богатея, сыгранного Биллом Мюрреем, и, разумеется, добьются успеха. Настоящая находка для фанатов звезды "Дня сурка"!

"Неспящие в Сиэттле" (1993) – милая и дарящая надежду история о том, что в предновогодний период исполняются все желания. Особенно те, что загаданы от чистого сердца. По сюжету сын главного героя звонит на радио и рассказывает о том, что ему нужна мама, а его отцу – жена. Тысячи женщин, услышав этот трогательный крик души, дали обратную связь. Была среди них, разумеется, и та самая, единственная... А что из этого получилось – смотрите в "Неспящих в Сиэттле".

Следующая комедия – "Четыре рождества" (2008) рассказывает нам о том, как важен тайм-менеджмент. Родители пары главных героев развелись, поэтому теперь поздравить с наступающими праздниками нужно аж четыре ячейки общества. Как успеть все и не поссориться с самыми близкими, если это возможно – ответы найдете, посмотрев "Четыре рождества". Ставим семь Тургеневых из десяти за поднятую проблему отцов и детей.

Завершит нашу подборку рождественских фильмов для всей семьи картина "Рождественские каникулы" ( 1989). Герой Чеви Чейза решил ответственно подойти к подготовке к праздникам и захотел устроить своей семье самый лучший праздник! Теперь у него самая пышная елка, самый украшенный дом... Редакция Дни.ру ставит 10/10 за юмор, приправленный сарказмом и за 25 000 лампочек, украшающих жилье главного героя.

Фото: pixabay.com
Автор: 5 января 2023, 20:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От "Титаника" до "Мести от кутюр": самые яркие романы Кейт Уинслет на экране

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Чумаков обесценил униженную Ковальчук на глазах у всех: Ничего не значит

Все были в шоке
Шоу-бизнес

"Теперь у меня два вареника": врач изуродовал Дакоту в Новый год

Подруги над ней смеются
Шоу-бизнес

"Скучаю": бросившая больную мать Заворотнюк взвыла за границей

Анна заговорила о тоске
Шоу-бизнес

Запирается одна: Лолита откровенно рассказала о главном страхе

Певица строго придерживается правила

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака

Здоровье

Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+