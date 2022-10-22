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Кадр из фильма "Титаник". Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума". Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com
Кадр из фильма "Отпуск по обмену". Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com Кадр из фильма "Чтец". Фото: The Weinstein Company/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Кадр из фильма "Месть от кутюр". Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

От "Титаника" до "Мести от кутюр": самые яркие романы Кейт Уинслет на экране

Популярность актрисы взлетела 25 лет назад, когда вышел фильм "Титаник". Вместе с Леонардо Ди Каприо она показала бесстрашную силу чувств, но на этом не остановилась. За годы карьеры Кейт Уинслет проявила в кино разные грани любви. Самые яркие сценические романы артистки вспомнили "Дни.ру".
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Титаник, 1997 — Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Кадр из фильма "Титаник". Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com

По сюжету 17-летняя Роуз, подготовленная к браку по расчету из-за семейных долгов, и бедный художник Джек влюбляются друг в друга, хотя между ними очевидная социальная пропасть. Итоги крушения лайнера, на котором возникает запретный роман, дают зрителю понять, что настоящая любовь не имеет ничего общего с эгоизмом.

Вечное сияние чистого разума, 2004 — Кейт Уинслет и Джим Керри

Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума". Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com

Отношения заунывного Джоэла и хохотушки Клементины рушатся. Расставшись, по очереди они пользуются услугами фирмы по стиранию воспоминаний. Партнеры вычеркивают друг друга из памяти, но вскоре становится ясно, что любящее сердце не обманешь.

Отпуск по обмену, 2006 — Кейт Уинслет и Джек Блэк

Кадр из фильма "Отпуск по обмену". Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com

Некая Айрис становится заложницей безответной страсти и резко меняет место жительства. В то же время на горизонте появляется композитор Майлз. Между ними вспыхивают романтические чувства, будто встреча их была предначертана судьбой. История учит верить в лучшее и намекает, что любовь и зависимость — разные вещи.

Чтец, 2008 — Кейт Уинслет и Давид Кросс

Кадр из фильма "Чтец". Фото: The Weinstein Company/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Интимная связь школьника Михаэля и немолодой женщины Ханны строится на общем увлечении книгами. Юноша умеет читать, а малограмотная любовница просит его делать это вслух. Фильм повествует о нездоровой и губительной привязанности, которую кто-то может ошибочно принимать за любовь.

Месть от кутюр, 2015 — Кейт Уинслет и Лиам Хемсворт

Кадр из фильма "Месть от кутюр". Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Футболист Тедди предлагает портнихе Тилли быть вместе вследствие взаимной симпатии, но вот незадача: она отказывает поклоннику, так как считает себя проклятой. Когда обстоятельства все же сближают влюбленных, Тедди погибает. Только лишь после этого Тилли окончательно избавляется от проклятия. Конец иносказательно напоминает, как важно разобраться с грузом прошлого до начала строительства личной жизни.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник". Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/www.globallookpress.com
Автор: 22 октября 2022, 08:03 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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