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Предпринимателя Михаила Дудина заочно арестовали в Самаре

Фото: magnific.com
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Заседание по аресту отложили из-за угрозы теракта.

Самарский районный суд Самары 21 октября заочно арестовал предпринимателя Михаила Дудина по делу ОПГ «Сиротинские». Его обвиняют в участии в преступном сообществе по части 2 статьи 210 УК РФ, сообщает «Волга Ньюс».

По данным издания, Следственный комитет заочно предъявил Дудину обвинение 16 октября через его адвоката. В деле группировки фигурируют убийства, бандитизм и создание преступного сообщества.

Само заседание пришлось отложить на час. Перед его началом на электронную почту суда пришло письмо с угрозой теракта. Здание проверяли правоохранители со служебной собакой.

Как пишет «Волга Ньюс», прежде Дудин работал в администрации президента, затем занимался бизнесом. В частности, он был учредителем компании «Принцип права». Среди ее соучредителей издание называет бывшего сотрудника УФСБ по Самарской области Павла Селезнева.

Селезнев также проходит по делу «Сиротинских». Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Защита пыталась добиться отмены ареста, однако 5 октября Самарский областной суд отклонил жалобу.

Предполагаемый лидер группировки Игорь Сиротенко, известный как Сирота, тоже находится в розыске и заочно арестован. Часть обвинений против него связана с перестрелкой на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. По этому эпизоду ему вменяют бандитизм и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по действовавшему тогда УК РСФСР. Попытки защиты оспорить эти обвинения в суде успеха не принесли.

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21 октября 2026, 18:45
Фото: magnific.com
«Волга Ньюс»• Требует проверки

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