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Суббота 8 февраля

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Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован

Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован
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Пожар в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы удалось локализовать, открытое горение прекратилось. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент силами МЧС предпринимаются все меры по ликвидации пожара. По предварительной информации, все люди, которые находились в здании, были успешно эвакуированы.

«Всем, кто обратился за медицинской помощью, мы оперативно оказываем ее на месте и в городских клиниках. Пять человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает»,

— подчеркнул Собянин.

Пожар начался сегодня вечером в пятиэтажном административном здании бывшего Электрозавода. Площадь пожара составила, по предварительным данным, 800 квадратных метров.

По данным РБК, в результате пожара госпитализированы три человека, которые отравились продуктами горения.

Шоу-бизнес в Telegram

8 февраля 2025, 21:31
Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина✓ Надежный источник

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