Нужна очистка крови: Состояние страдающего от страшного недуга Горбачева ухудшилось

Появились данные о здоровье Михаила Горбачева

Бывший президент СССР недавно отметил свой 91-й день рождения. В таком преклонном возрасте неудивительны проблемы со здоровьем. Собственно, накануне в СМИ появилось информация, что на сегодняшний день Михаилу Горбачеву все чаще требуется медицинская помощь.

Уточняется, что у бывшего генсекретаря диагностировали страшный недуг – проблемы с почками. А ведь такие проблемы опасны для любого человека в таком солидном возрасте. Более того, из-за болезни, от которой он страдает, ему пришлось прибегнуть к гемодиализу, что представляет собой лечение острой и хронической почечной недостаточности.

Стоит отметить, что близкие к экс-президенту люди, да и он сам не афишируют точный диагноз. Как передает "Царьград", уже примерно год за здоровьем Михаила Горбачева следят медики. А в последнее время из-за ухудшающегося состояния его периодически доставляют в одну из московских клиник – на диализ, производят очистку крови. Как отметил портал URA.ru, помощник бывшего президента не прокомментировал появившуюся в СМИ новость о его здоровье.

Напомним, о проблемах со здоровьем сам экс-генсек заговорил в 2019 году. Он рассказал, что попал в больницу из-за диагностированного воспаления легких. А в 2020 году Михаил Горбачев откровенно поведал, что дважды оказывался на операционном столе, однако не распространился, почему именно.