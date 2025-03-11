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Вторник 11 марта

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Депутат Госдумы и вдова мигранта потребовали разобраться с гибелью рабочих на калининградской стройке

Депутат Госдумы и вдова мигранта потребовали разобраться с гибелью рабочих на калининградской стройке
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Депутат Государственной Думы Артем Кирьянов попросил Следственный комитет расследовать частые происшествия и гибель рабочих на стройках в Калининградской области. Соответствующее обращение (копия есть в распоряжении редакции) депутат направил 6 февраля 2025 года председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

В письме Кирьянов отмечает, что число несчастных случаев в регионе продолжает расти. «5 ноября 2024 г. на строительном объекте на ул. Челюскинской в Калининграде упал с высоты и погиб 35-летний рабочий. 24 декабря 2024 г. трое иностранных строителей были госпитализированы в результате получения травм серьезных в результате обрушения кровли в Светлогорске.17 января 2025 г. сорвался с большой высоты со строящегося здания на острове Октябрьский 47-летний рабочий», – обращает внимание депутат.

По его словам, обо всех случаях правоохранители проводят проверки, однако об их результатах и о привлечении виновных не сообщается.

Также депутат попросил Бастрыкина разобраться с резонансной историей, связанной с гибелью отца четырех малолетних детей, имевшего ВНЖ в РФ узбекского рабочего Аваза Ибройимова. «В ходе состоявшегося 22 января заседания в Калининградском областном суде вскрылись новые обстоятельства, подтверждающие, что погибший рабочий работал без оформления документов в компании «Анкор-Плюс», руководитель которой Андрей Королев прежде отрицал, что знает этого человека. По запросу судьи из регионального отделения Сбербанка пришла официальная справка о том, что деньги на банковскую карту рабочему Ибройимову перечислял один из бригадиров компании «Анкор-Плюс», – отмечает в своем обращении Кирьянов.

Аваз Ибройимов погиб на калининградской стройке три года назад. Дело взяло на контроль Агентство миграции при Кабинете министров Узбекистана, которое привлекло московских юристов для подачи искового заявления в суд – родители рабочего и его вдова с четырьмя малолетними детьми на руках обратились в суд с иском, связанным с возмещением ущерба, причиненного смертью кормильца.

Кроме того, Махрабо Рузиева, вдова Ибройимова, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о повторном расследовании гибели ее мужа. Она просит отменить постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее супруга и направить в Государственную инспекцию труда Калининградской области ходатайство о проведении нового расследования. Также Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу уже ведет дополнительную проверку по факту гибели рабочего на площадке «Анкор Плюс».

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2025, 09:01
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