"Трудно говорить": Якубович еле держался у гроба близкого

Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище. В последний путь проводить журналиста пришли многие его коллеги.

Траурная церемония прошла в телецентре "Останкино". Помимо коллег проститься с Анатолием Лысенко собрались его родственники и товарищи.

Телеведущий Леонид Якубович отозвался о журналисте как об удивительном, хорошем человеке. Он признался, что ему будет не хватать друга. Судя по всему, они были довольно близки. Было видно, что шоумену тяжело держаться от горя. "Очень трудно говорить", – отметил Якубович.

Политик и журналист Петр Толстой заявил, что во многом благодаря Анатолию Лысенко сегодня существует лучшая часть современного телевидения. В свою очередь актер Леонид Ярмольник назвал журналиста легендой. Он добавил, что Лысенко помог состояться в профессии многим талантливым людям.

В частности, одним из таковых является журналист Владислав Флярковский. Он признался, что впервые смело вошел в четвертую студию, потому что его поддержал Анатолий Лысенко.

Напомним, мэтр отечественного телевидения пришел в профессию в середине 50-х годов прошлого века. Он стал одним из создателей легендарной программы "Взгляд".

С 2012 года Анатолий Лысенко был гендиректором ОТР. Как писали "Дни.ру", Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет 20 июня после продолжительной болезни на фоне заражения коронавирусной инфекцией.