Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится в тюрьму

39-летней артистке предъявили сразу три обвинения: в краже со взломом, побоях и нападении с использованием опасного оружия. Выяснилось, что Шерил Мерфи спланировала жестокую расправу.
Если порнозвезду признают виновной в краже, она проведет за решеткой до 15 лет. Максимальный срок наказания по остальным статьям составляет пять и шесть лет соответственно, сообщает TMZ.
Мерфи арестовали в Лас-Вегасе в сентябре. Кровавая драма разыгралась из-за измены. Порноактриса пришла в дом бойфренда и застала в его постели неизвестную женщину.
Карлица схватила нож и ударила неверного избранника в ногу. Мужчина получил неопасные травмы и был доставлен в больницу. Соперницу разгоряченная звезда фильмов для взрослых вышвырнула из дома.
Шерил Мерфи прославилась благодаря многочисленным ролям в порнофильмах. Впервые актриса-карлица снялась в такой ленте в 20 лет и с тех пор поучаствовала более чем в 50 проектах.
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