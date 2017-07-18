Пенсионер случайно задушил любовницу во время секса

Житель подмосковного Раменского во время интимной близости случайно задушил свою 53-летнюю сожительницу. О том, что она умерла, 67-летний пенсионер узнал лишь на следующее утро.

В день трагедии почтальон доставил в частный дом пенсионеров их пенсию, после чего влюбленные отправились на рынок, где купили литр водки, передает "Московский Комсомолец". Пенсионер рассказал, что около полуночи его сожительница отправилась спать на кухню, а в четыре часа ночи он разбудил ее и начал склонять к интимной близости.

Через некоторое время женщина поддалась на уговоры мужчины и занялась с ним сексом. По данным следствия, мужчина в порыве страсти сильно сжал партнерше шею и плечи, в результате чего задушил ее. Примечательно, что пенсионер не сразу понял, что убил женщину. По его словам, она всегда засыпала после интимной близости, так что о ее смерти он догадался лишь на следующее утро.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Родные и близкие пары рассказали, что жильцы частного дома были спокойными и неконфликтными людьми, и повода убивать сожительницу у мужчины не было. Судмедэкспертиза подтвердила, что в день смерти женщина действительно вступала в половую связь. Также медики проверили эректильную функцию пенсионера – по всей видимости, чтобы подтвердить, что секс у женщины был именно с ним.

На заседании суда сторона обвинения настаивала на переквалификации дела в "Причинение смерти по неосторожности". Судья также поверил в версию пенсионера и поддержал решение прокурора. В результате пенсионера приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Напомним, 18 июля 2017 года известный интернет-ресурс для взрослых PornHub выпустил образовательный ролик для пожилых людей. Порноактриса из категории "зрелые" Нина Хартли в 15-минутном ролике призвала пенсионеров жить активной жизнью и заниматься сексом. Она объяснила, как им надо правильно предохраняться, какие позы для них удобнее всего и так далее.

