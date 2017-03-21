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Происшествия

Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды

Джон Коппенхавер. Фото: twitter.com/warmachine170
Суд признал виновным бойца смешанных единоборств ММА Джона Коппенхавера в зверском избиении своей бывшей девушки, порноактрисы Кристи Мак, и ее нового ухажера. Окончательный приговор спортсмену будет вынесен 5 июня.
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Джон Коппенхавер признан виновным по 29 из 34 пунктов, передает Time. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провести остаток жизни за решеткой, отмечает издание. Окончательный приговор станет известен 5 июня. 

Кристи Мак прокомментировала решение суда на своей странице в Twitter. "Я предлагаю вам обуздать склонность к насилию, пока вы не убили кого-то или не оказались в положении Джона", – отметила порноактриса. 

Коппенхавера арестовали в августе 2014 года в Калифорнии по обвинению в избиении бывшей любовницы и ее нового парня. Мак, снимающаяся в фильмах для взрослых, не стала скрываться от прессы и опубликовала в соцсетях свои фотографии как свидетельство нападения. 

По словам девушки, Коппенхавер ворвался в ее дом в Лас-Вегасе и начал избивать нового бойфренда. Досталось и самой порноактрисе: у нее были сломаны 18 костей и нос, а также выбиты зубы. Кроме того, врачи диагностировали у пострадавшей разрыв печени.  

Автор: Светлана Сидорчук21 марта 2017, 09:46

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