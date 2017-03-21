Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды
Джон Коппенхавер признан виновным по 29 из 34 пунктов, передает Time. Спортсмен, выступающий под псевдонимом Машина Войны, может провести остаток жизни за решеткой, отмечает издание. Окончательный приговор станет известен 5 июня.
Кристи Мак прокомментировала решение суда на своей странице в Twitter. "Я предлагаю вам обуздать склонность к насилию, пока вы не убили кого-то или не оказались в положении Джона", – отметила порноактриса.
Way back when @ChristyMack had a silvery mohawk. pic.twitter.com/KYq9Dkgiw2— Girth Brooks, Esq. (@thegirthbrooksx) 4 декабря 2016 г.
Коппенхавера арестовали в августе 2014 года в Калифорнии по обвинению в избиении бывшей любовницы и ее нового парня. Мак, снимающаяся в фильмах для взрослых, не стала скрываться от прессы и опубликовала в соцсетях свои фотографии как свидетельство нападения.
Christy Mack is back with an eye-popping new photo shoot. https://t.co/5Nkdaqz8lI pic.twitter.com/JjduhPsvEI— Maxim (@MaximMag) 4 ноября 2016 г.
По словам девушки, Коппенхавер ворвался в ее дом в Лас-Вегасе и начал избивать нового бойфренда. Досталось и самой порноактрисе: у нее были сломаны 18 костей и нос, а также выбиты зубы. Кроме того, врачи диагностировали у пострадавшей разрыв печени.
Added below are the graphic photos and story about what happened pic.twitter.com/U1T1X2OP4d— Christy Mack (@ChristyMack) 11 августа 2014 г.
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