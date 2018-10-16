В Петербурге ищут убийцу известной порнозвезды

В Санкт-Петербурге зверски убита 21-летняя порноактриса Ольга Кудрова. Злоумышленник перебил ей все кости и утопил в ванной.
Правоохранители объявили в розыск 32-летнего Андрея Деменкова, которого подозревают в многочисленных избиениях женщин. Известно, что предполагаемый убийца был "спонсором" эскротницы. Ранее Деменкову удавалось уйти от наказания за изнасилование из-за того, что он запугивал своих жертв, передает newizv.ru.
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