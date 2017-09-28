Банк дал мошенникам пятисотмиллионный кредит

Московскими правоохранителями выявлена мошенническая схема хищения крупной суммы денег из столичного банка. Злоумышленники по подложным документам обналичили 500 миллионов рублей.

"Соучастники, действуя от имени пяти физических лиц, предоставили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых сотрудники финансового учреждения одобрили выдачу кредитов в размере около 500 миллионов рублей. Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению", – сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел России.

Проведя проверку, следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". По подозрению в совершении преступления задержали учредителя двух коммерческих организаций. Он отправлен под домашний арест. МВД сообщает, что расследование уголовного дела продолжается.

В действительности преступную схему разработали и осуществили несколько человек. В банк были предоставлены поддельные документы, однако специалисты приняли их за подлинные и одобрили выдачу крупного кредита. К слову, деньги злоумышленники уже успели потратить.

Ранее Dni.Ru рассказывали о новой мошеннической схеме похищения средств с пластиковых карт россиян. Новый метод кражи невероятно прост. Продающий любой товар на интернет-ресурсах человек получает звонок от потенциального покупателя. Тот в восторге от предложения и готов заплатить за него полную стоимость прямо сейчас, а забрать – чуть позже, когда время будет. Он просто боится, как бы желанный лот не увели другие.

Для оплаты ему требуется номер банковской карты довольного продавца. Кроме того, мошенник просит владельца кредитки сообщить трехзначный CVV-код, указанный на обратной стороне, якобы без этого оплата может не пройти. После того как жертва выдает мошенникам нужные сведения, из нее выуживают одноразовые пароли, приходящие в SMS. Доверчивый продавец предсказуемо остается без денег.