Банки нашли новый способ "развода" россиян

Банкиры изобрели новую схему, заставляющую должников брать новые кредиты. Человеку с плохой кредитной историей банк предлагает "программу оздоровления финансовой биографии".

Записи о просроченных кредитах никто удалять не будет, но заемщик сможет получить одну или несколько новых позитивных записей. При этом придуманная хитрая схема вполне законна.

Процедура выглядит как оформление обычного займа. Человек подписывает кредитный договор и соглашение о страховании на случай безработицы, болезни или смерти, сообщает "Московский комсомолец".

При "нормальном" кредите страховка может стоить максимум одну десятую часть от суммы всего займа. Однако в данном случае, если общая сумма кредита – 15 тысяч рублей 50 копеек, эти 15 тысяч из них будут страховой премией, а 50 копеек – кредитом. Срок кредитования – три-четыре месяца, а процентная ставка от 35% до 47% годовых.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев назвал схему мошеннической "по духу и смыслу, но не по закону", поскольку клиент сам подписывает такой договор. Примечательно, что даже новые положительные записи в истории не дают гарантии получения новых кредитов клиентом.

Эксперт отметил, что о новой схеме уже знают в Центробанке. ЦБ взял ситуацию под свой контроль.

"Сначала люди радуются, ведь им в банке говорят, что это единственный способ оздоровить их кредитную историю в их жуткой и ужасной безвыходной ситуации", – рассказывает Медведев. "И только потом, когда уже начали отдавать свои кровные, а денег от банка и в руках-то не держали, люди начинают задумываться и возмущаться", – отметил он.