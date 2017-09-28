Лидер "Христианского государства" убил соседку ради денег

Выяснились подробности судимости лидера организации "Христианское государство" Александра Калинина, подозреваемого в притеснении кинотеатров за показ фильма "Матильда". Оказалось, что активист сидел в тюрьме за убийство соседки и разбой.

Как рассказала пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина, в 2002 году в Нориьске Калинин убил соседку и украл у нее 75 тысяч рублей. По материалам дела, православный активист узнал, что у приятельницы его матери есть деньги, передает РИА Новости.

После этого он спланировал налет на квартиру женщины вместе с двумя знакомыми наркоманами. Сначала подельники пытались попасть в квартиру соседки без Калинина – они ломились в дверь, отключали свет, но она не открывала.

Однако лидеру "Христианского государства" женщина все же открыла, так как были с ним знакома. Ворвавшись в квартиру, злоумышленники задушили хозяйку и забрали 75 тысяч рублей. Позже Калинин был задержан. В мае 2003 суд приговорил его к восьми с половиной годам тюрьмы строго режима, передает "360".

В январе 2003 года активист был еще и осужден на два года условно по статье за подделку документов. "Во время отбывания наказания Калинин писал жалобу, что ему не доплачивают денег, северный коэффициент, которую оставили без удовлетворения", – рассказала представитель суда.

Напомним, глава "Христианского государства" Александр Калинин был задержан по подозрению в давлении на кинотеатры из-за скандального фильма "Матильда". Активист движения рассылал предупреждения о том, что любой баннер или афиша о показе киноленты будет расцениваться как "желание унизить святых православной церкви".