Учителя обвинили в краже миллионов под прикрытием "Матильды"

Продюсер Владислав Москалев обвинил Алексея Учителя в хищении средств, выделенных на съемку фильма "Матильда". Он также подтвердил версию о "почти полной" подмене сценария, представленного Фонду Кино для получения государственного финансирования.

"Многие знают, что кинопроект "Матильда" основал, дал ему это имя, развивал и первый год содержал именно я. Деньги (в том числе мои, первые деньги) выделялись не на сценарий, по которому Учитель снял фильм. Деньги выделялись на сценарий Андрея Геласимова. Именно его труд еще в 2011 году первые продюсеры этого фильма, а в последующем в 2013 году и сам режиссер Алексей Учитель защищали перед экспертным советом Фонда Кино", – пишет Владислав Москалев в своем Facebook.

По словам Москалева, изначальный сценарий не должен был вызвать такого негатива и раскола в обществе. В том сценарии не было глумления над православием и августейшей семьей: на роль Николая был запланирован российский актер. При этом Москалев между делом приводит цифру бюджета съемок, который якобы составляет 43 миллиона долларов.



"Винокур и я хотели изгнать Учителя из проекта, когда он начал воровать и врать, но при помощи влиятельных покровителей Учителю удалось в проекте удержаться! …Нужны разъяснения, куда Учитель потратил 3 млн долларов начального финансирования? Из-за чего был конфликт Учителя и Винокура? Как они помирились? Спросите у Учителя. Он во всем виноват, и он знает ответы на эти вопросы", – заявляет экс-продюсер в соцсети.

Как ранее сообщали Dni.Ru, наследница рода Романовых потребовала приостановить прокатное удостоверение фильма Алексея Учителя "Матильда". В этом требовании Ольгу Куликовскую-Романову поддержала депутат госдумы Наталья Поклонская. "Ближайшая родственница Императора Николая Второго, нашего Святого Государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства Семьи (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Facebook депутат госдумы.

В своей претензии наследница императорской фамилии доводит до главы творческо-производственного объединения "Рок", снявшего "Матильду", что является правообладателем авторских прав, переданных ей одним из соавторов проекта Владиславом Москалевым. В связи с этим родственница Николая II требует от Учителя прекратить демонстрацию картины до согласования с ней материалов.