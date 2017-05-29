В Москве бушует жуткий ураган

Москвичи в социальных сетях жалуются на резкое ухудшение погодных условий. На столицу обрушился ураган: сильный порывистый ветер валит деревья и сносит кровлю с крыш жилых домов.

Настоящая буря поднялась в столице днем 29 мая. Непогода сопровождается дождем, грозами и сильным порывистым ветром до 22 метров в секунду.

В Сети начали появляться первые видеозаписи, на которых запечатлены последствия случившегося. "В районе станции метро "Третьяковская" с крыши здания сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу", – сообщает очевидец в социальной сети Twitter.

Публикация от Oxana Pushkina (@opushkina) Май 29 2017 в 5:48 PDT

Многие жители столицы сообщают о поваленных деревьях. Москвичей просят убрать автомобили с улиц, чтобы избежать нежелательных повреждений. "За пять минут повалено два дерева, одно – с корнем", – пишет свидетель происшествия.

Напомним, желтый уровень погодной опасности в Москве был объявлен еще 28 мая. Синоптики предупреждали о возможном ухудшении погоды: грозах, ливнях и штормовом ветре.

Экстренное предупреждение из-за бушующего шторма будет действовать в Москве до утра 30 мая. Сотрудники МЧС просят жителей столицы быть осторожными на улице и при необходимости оказывать помощь пожилым людям и пострадавшим.

Накрыло непогодой и Подмосковье. О ливне и сильном ветре в социальной сети Instagram сообщила известная писательница Дарья Донцова.