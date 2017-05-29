В Москве бушует жуткий ураган
Настоящая буря поднялась в столице днем 29 мая. Непогода сопровождается дождем, грозами и сильным порывистым ветром до 22 метров в секунду.
В Сети начали появляться первые видеозаписи, на которых запечатлены последствия случившегося. "В районе станции метро "Третьяковская" с крыши здания сорвало металлическую обшивку кровли, которая упала на улицу", – сообщает очевидец в социальной сети Twitter.
Многие жители столицы сообщают о поваленных деревьях. Москвичей просят убрать автомобили с улиц, чтобы избежать нежелательных повреждений. "За пять минут повалено два дерева, одно – с корнем", – пишет свидетель происшествия.
Такие дела... #москва #шторм #ураган pic.twitter.com/gs9oAyPndU— Игорь Гуренко ���� (@Igor_Gurenko) 29 мая 2017 г.
Напомним, желтый уровень погодной опасности в Москве был объявлен еще 28 мая. Синоптики предупреждали о возможном ухудшении погоды: грозах, ливнях и штормовом ветре.
Падали громадные старые тополя и у соседнего дома сорвало кровлю. Ужас!#ураган #москва #новости #стихия pic.twitter.com/Vdp6Awt3u2— AKSIRIS_ART (@Aksiris_Art) 29 мая 2017 г.
Экстренное предупреждение из-за бушующего шторма будет действовать в Москве до утра 30 мая. Сотрудники МЧС просят жителей столицы быть осторожными на улице и при необходимости оказывать помощь пожилым людям и пострадавшим.
Накрыло непогодой и Подмосковье. О ливне и сильном ветре в социальной сети Instagram сообщила известная писательница Дарья Донцова.
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