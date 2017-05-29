Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Как сообщает Life.ru, один мужчина погиб на Кировоградской улице. Мощный порыв ветра вырвал остановку из земли и отбросил пешеходов в сторону. По-видимому, мужчину придавило железной конструкцией.
Многие москвичи стали жертвами урагана из-за упавших деревьев. Всего погибли шесть человек. Кроме того, порыв ветра сорвал вывеску "Союз журналистов" в центре Москвы. Из-за поваленных деревьев также пострадала москвичка, двое детей и пассажиры автобуса в Подмосковье.
В некоторых районах города ураган обрушил деревья на крыши машин, из-за чего доступ к ним оказался перекрыт. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра местами достигает 18-22 метров в секунду.
Тем временем жители столицы явно были не готовы к такому резкому изменению погоды. В ужасе они выкладывают множество снимков с последствиями урагана.
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