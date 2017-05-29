Появились первые жертвы мощного урагана в Москве

В результате сильного урагана, который накрыл Москву и Подмосковье, погибли шесть человек. В городе объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Life.ru, один мужчина погиб на Кировоградской улице. Мощный порыв ветра вырвал остановку из земли и отбросил пешеходов в сторону. По-видимому, мужчину придавило железной конструкцией.

Многие москвичи стали жертвами урагана из-за упавших деревьев. Всего погибли шесть человек. Кроме того, порыв ветра сорвал вывеску "Союз журналистов" в центре Москвы. Из-за поваленных деревьев также пострадала москвичка, двое детей и пассажиры автобуса в Подмосковье.

В некоторых районах города ураган обрушил деревья на крыши машин, из-за чего доступ к ним оказался перекрыт. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. Скорость ветра местами достигает 18-22 метров в секунду.

Страсти то какие,,������#буран#погода#прекрасно#летанебудет#видизокна#погодавмоскве#летнийдождик Публикация от Натали (@tusenka777) Май 29 2017 в 5:51 PDT

#погода прелесть #чуть не зацепило #вот_и_лето_пришло #мокро #пыльно мокрый велосипедист на набережной это я ���������������� Публикация от Антон, Сергей (@tandem.boys) Май 29 2017 в 5:51 PDT

Тем временем жители столицы явно были не готовы к такому резкому изменению погоды. В ужасе они выкладывают множество снимков с последствиями урагана.

С такой погодой на районе случился конфуззз... хорошо не наша машина �� #ураган #Балашиха #дерево #погода Публикация от Светик ✌️. �� (@svetlana_andreika94) Май 29 2017 в 6:16 PDT