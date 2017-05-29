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Список погибших во время урагана в Москве

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В Сети появилась первая информация о погибших в результате страшного урагана, который бушевал в Москве днем 29 мая. Среди жертв трагедии 11 человек, один из них не опознан. Как писали Dni.Ru, в результате происшествия пострадали более 50 человек.

1. Нина Андреева, 62 года

2. Дарья Антонова, 20 лет

3. Неизвестная, 20 лет

4. Иван Бабий, 57 лет

5. Павел Самойлов, 20 лет

6. Андрей Темников, 37 лет

7. Екатерина Синельникова, 36 лет

8. Николай Котов, 65 лет

9. Станислав Смирнов, 28 лет

10. Неизвестный, 28 лет

11. Валерий Гудков, 17 лет

По материалам портала Life.ru

29 мая 2017, 19:00

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