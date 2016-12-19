Как мир отреагировал на расстрел российского посла

Убийство посла России в Турции Андрея Карлова стало настоящей трагедией для дипломатии всего мира. На варварский расстрел сотрудника внешнеполитического ведомства отреагировали не только российские власти, но и руководители других государств.

Вашингтон одним из первых откликнулся на жестокое убийство дипломата. В США расстрел российского посла назвали актом насилия и осудили произошедшее.

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби в связи с гибелью Карлов также выразил соболезнования а его родным и близким. "В своих мыслях и молитвах мы находимся рядом с ним и его семьей", – заявил он.

Осудили убийство российского посла и в руководстве Организации объединенных наций. "Надеемся, что виновные будут привлечены к правосудию", – заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Нападению на дипломата или на посла не может быть оправдания"

По поводу произошедшего высказался и глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. "Шокирован сообщениями об отвратительном убийстве российского посла в Турции. Мои мысли с его семьей. Я осуждаю эту трусливую атаку", – написал он в социальной сети Twitter.

Присоединился к общей волне возмущения и президент Франции Франсуа Олланд. Елисейский дворец резко осудил варварское нападения на сотрудника дипломатической миссии.

От лица всего Европейского союза выступила глава дипломатии Европы Федерика Могерини, передает РИА Новости. "Она высказала от лица стран, входящих в это объединение, сочувствие российской стороне и крайнее неприятие того, что произошло, со словами осуждения. Эти соболезнования только начинают поступать, но их уже очень и очень много", – сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Нападение осудили и в НАТО. "Мои соболезнования его семье и народу России. Нет оправданий для такого ужасного действия", – заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в социальной сети Twitter.

Осудили произошедшее и турецкие власти. Министерство иностранных дел страны назвало убийство Карлова трусливой террористической атакой. "Посол провел весьма успешную работу в трудное время в Турции. Это был исключительный дипломат, который вызывал подлинное восхищение своим профессионализмом. Воспоминания о нем всегда будут с нами. Мы не допустим, чтобы это нападение оставило тень на турецко-российской дружбе", – гласит текст заявления, опубликованного на сайте ведомства.

Напомним, Карлов погиб в результате покушения, которое случилось на открытии фотовыставке в Анкаре. Преступник открыл огонь по дипломату, когда тот выступал с речью перед собравшимися.

По предварительным данным, злоумышленник выпустил в Карлова порядка 11 пуль. От полученных ранений дипломат скончался в больнице. Преступник был ликвидирован силами полиции.