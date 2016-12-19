Имя президента чаще всего упоминается в прессе
Перепалка произошла во время обсуждения бюджета
Как мир отреагировал на расстрел российского посла
Вашингтон одним из первых откликнулся на жестокое убийство дипломата. В США расстрел российского посла назвали актом насилия и осудили произошедшее.
Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби в связи с гибелью Карлов также выразил соболезнования а его родным и близким. "В своих мыслях и молитвах мы находимся рядом с ним и его семьей", – заявил он.
İşte Rusya Büyükelçisi Karlov'a saldırı anının fotoğrafları https://t.co/cd186IOjTb pic.twitter.com/3ztYo1mnHX– Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 19 декабря 2016 г.
Осудили убийство российского посла и в руководстве Организации объединенных наций. "Надеемся, что виновные будут привлечены к правосудию", – заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Нападению на дипломата или на посла не может быть оправдания"
По поводу произошедшего высказался и глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. "Шокирован сообщениями об отвратительном убийстве российского посла в Турции. Мои мысли с его семьей. Я осуждаю эту трусливую атаку", – написал он в социальной сети Twitter.
Присоединился к общей волне возмущения и президент Франции Франсуа Олланд. Елисейский дворец резко осудил варварское нападения на сотрудника дипломатической миссии.
Graphic picture of the gunman's body shows multiple gunshots on the wall #Turkey #Russia pic.twitter.com/yI1V1TwmC4– Michael Horowitz (@michaelh992) 19 декабря 2016 г.
От лица всего Европейского союза выступила глава дипломатии Европы Федерика Могерини, передает РИА Новости. "Она высказала от лица стран, входящих в это объединение, сочувствие российской стороне и крайнее неприятие того, что произошло, со словами осуждения. Эти соболезнования только начинают поступать, но их уже очень и очень много", – сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
Footage – Live scenes while Russian ambassador shooted by gunman. #Karlov #Russia pic.twitter.com/JXQOa8l3yX– Hisen (@xiseyn) 19 декабря 2016 г.
Нападение осудили и в НАТО. "Мои соболезнования его семье и народу России. Нет оправданий для такого ужасного действия", – заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в социальной сети Twitter.
Осудили произошедшее и турецкие власти. Министерство иностранных дел страны назвало убийство Карлова трусливой террористической атакой. "Посол провел весьма успешную работу в трудное время в Турции. Это был исключительный дипломат, который вызывал подлинное восхищение своим профессионализмом. Воспоминания о нем всегда будут с нами. Мы не допустим, чтобы это нападение оставило тень на турецко-российской дружбе", – гласит текст заявления, опубликованного на сайте ведомства.
Напомним, Карлов погиб в результате покушения, которое случилось на открытии фотовыставке в Анкаре. Преступник открыл огонь по дипломату, когда тот выступал с речью перед собравшимися.
По предварительным данным, злоумышленник выпустил в Карлова порядка 11 пуль. От полученных ранений дипломат скончался в больнице. Преступник был ликвидирован силами полиции.
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