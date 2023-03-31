"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году

Гороскоп астролога сулит тяжелые испытания.

Ученые напряженно наблюдают за солнечными ветрами, которые движутся к Земле. Эта активность, считают некоторые, способна вызвать на нашей планете чудовищные трагедии. Среди тех, кто беспокоится о будущем человечества, маг и астролог Павсекакий Богданов. Согласно его гороскопу, в 2023 году человечество ждет беды.

"Катаклизмы и потрясения", — кратко описывает видение предсказателя "Радио 1". Мистик полагает, что вероятны экономические кризисы, падения национальных валют, природные катаклизмы. По его словам, череда недавних землетрясений — это только предупреждение о грядущих мировых невзгодах.

Напомним, ранее астролог Павсекакий Богданов ошибочно предрек период развода Ксении Собчак и Максима Виторгана. Тем не менее супруги все-таки развелись, так что к новому гороскопу мага не стоит относиться легкомысленно.