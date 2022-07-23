Удачные дни 2022 года Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Как же теперь Авербух? Избитую Арзамасову с обрезанными ногами нашли в мутной реке
Песенка спета: раздавленный диагнозом 54-летний Пресняков прощается с фанатами
"Авария на трассе": вышвырнутую к обрыву Поплавскую забрал Господь
Покупатели квартир выбирают Новую Москву
партнеры
Суббота
23 июля
Лента новостей
04:14
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
02:13
Аренда "однушек" в Москве подешевела на 13%
00:02
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве: православный праздник 23 июля
22:18
"Колея эта – только моя": открылась выставка в честь Владимира Высоцкого
21:53
"Такая гадость!": развратница Аллегрова пристыдила взявшую в рот Азизу
21:45
"Бестолковый и беспонтовый": обиженная злюка Собчак раздавила Виторгана как таракашку
21:23
"Мы встречаемся": излучающая секс Стриженова спуталась с мужиком из-за длинного причиндала
21:05
"Вот-вот упадет": народ бросило в дрожь от кошмарного вида онкобольного Юдашкина
19:49
Финита ля комедия! Дочь нерадивой Пугачевой забрали в другую семью
19:22
Упрятанный в подвал Моисеев нагадил под дверь лживому Кушанашвили: Приходите в гости
19:08
"Нужно начать лечение": корчащейся в муках отекшей Лолите вынесли приговор
18:24
До смерти избивал: съехавшуюся с тихушником Орлову вызвали на допрос в МВД
18:16
На те же грабли: Маликов оставил жену ради молодой красотки
17:59
"Ну что же ты, Рената?": 55-летняя Литвинова шатается по подворотням в поисках спиртного
17:43
Плюнувших в россиян Пугачеву и Галкина уличили в подлой лжи: Жизнь другими глазами
16:57
"Любимый человек": Барановская раскрыла правду об отношениях с Лепсом
16:25
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
15:54
Свадьба по-индийски: проверка девственности, никакого секса до брака, все расходы на невесте
15:46
"Не стало": 59-летнего Соколова пришибло смертью
15:14
"Это может спасти ситуацию": диктор Березин дал рецепт примирения враждующих народов
14:50
Заподозренный в секс-утехах с родным племянником Рики Мартин ответил на обвинения: Это было больно
14:37
"Простите, Барин!": мечтающая о прощении предательница Лазарева склонилась над ширинкой Маслякова
13:50
Оборвал все связи с родней, а на могиле отца не появляется: каким вырос сын покойного Децла
13:48
"Кокосы выпадут": вывалившая из купальника голую грудь Штурм вызвала оторопь
13:31
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
13:12
"Выбросить в мусорку": Басков всадил нож в предательницу Хаматову
13:01
В Кашире произошла "пьяная" поножовщина
12:32
Трудно поверить! Стало известно об уходе 49-летнего Сергея Брилева
12:28
Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
12:21
"Иммунитет не выдержал": названа причина смерти звезды "Сватов"
11:44
"Вот такое у него проникновение": близкий друг выдал всю чертовщину о Михалкове
11:31
"Необузданная агрессия": почему обезьяна растерзала ребенка средь бела дня
10:56
Болезнь Альцгеймера: сделано сенсационное заявление о состоянии Байдена
10:54
Светлая память: убитого Киркорова нашли на кладбище
10:14
"Целыми чемоданами": с кого гребет деньги безработная дочь Заворотнюк
10:08
Гнездышко президента: белый дом выставили на продажу в США
10:00
"Опять скажут, что у меня что-то с лицом": Галкин показал 73-летнюю Пугачеву без фильтров
09:42
"Вот тебе и гей": внебрачный сын Киркорова сообщил о рождении долгожданного наследника
09:31
Тело увезли в неизвестном направлении: что известно о состоянии переломанной Чуриковой
09:23
Почему опасно покупать недвижимость за границей – отвечает эксперт
08:43
Совсем бабка сбрендила: отощавшая Поргина показала голую задницу
06:10
Первую содержал даже после развода, а со второй воспитал пасынка: любимые женщины Олега Газманова
04:17
"Зачем ты мучаешь себя?!": неизлечимо больной сын Орбакайте застонал в ожидании конца
02:16
Самые популярные новостройки бизнес-класса
00:04
День Панкратия Ягодника: приметы и традиции 22 июля в православный праздник
21:44
Без трусов: облизавшая бывшего любовника Волочкова выставила срам при всем честном народе
21:18
"Без фильтров": высохшая как Кощей Пугачева оскалилась перед камерой и схватила Галкина за шкирку
20:34
"Случилось горе": 91-летний Краско отмучился в больнице после женской ласки
19:46
Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)
19:34
Жизнь без языка? Что будет с медведем с застрявшей во рту банкой сгущенки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отказался общаться с матерью, сбежал в Израиль и превратился в панка: каким вырос старший сын Бледанс
Народ молится: ошеломленный Цискаридзе сообщил о разрыве почки и селезенки
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
Без трусов: облизавшая бывшего любовника Волочкова выставила срам при всем честном народе
"Два часа говорю, что Россия плохая": обрыгавшего родину Галкина готовы приютить в гейской Америке
"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 25 по 31 июля 2022 года.
прочитано 195 раз

Все меньше вариантов: звезды на этой неделе неспешно перемещаются и организуют нам что-то типа закрытой площадки. На небесах все четче вырисовывается Большой крест – такая конфигурация, которая заключает весь зодиак в квадрат. Это похоже на зал, в котором вместо 12 окошек работает 4!

ПО ТЕМЕ

Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Многие люди столкнутся с кармическими ситуациями: им придется отвечать за сделанный когда-то выбор, сказанное слово. И наоборот, закладывать основу будущих событий, делая выбор сегодня. Так что планеты тут не особо виноваты! Просто нужно помнить, что все когда-нибудь аукнется.

Приятные моменты тоже будут на этой неделе, целых два! Это Новолуние во Льве 28 июля, и "трин большой надежды" в последние дни июля. Эти астрособытия могут принести позитивные новости, сменить повестку на более радостную, придать энергии и заставить снова верить во что-то хорошее. 28, 29 и 31 числа можно загадывать желания.

В целом неделя не подходит для начинаний, судьбоносных решений, стартапов, свадеб, переездов, крупных покупок, поиска работы, хирургических операций и больших физических нагрузок. Нужно поберечь себя! Что будет хорошо получаться, так это поступки из серии "хлопну дверью и уйду навсегда".

Что ж, если вы уже не один год думаете бросить работу, на которой платят копейки; или намереваетесь развестись с человеком, которого не видели уже лет пять, то, пожалуй, лучшего момента и вправду не подобрать!

Овен

Овнам важно мобилизоваться и прямо с понедельника взяться за важные дела с документами, если таковые имеются. Чем быстрее вы управитесь, тем лучше, так как с 28 июля все процессы начнут буксовать – Юпитер уходит в ретро-паузу. Вы можете составить ему компанию и уйти в отпуск, получится неплохо!

Телец

В вашем знаке готовятся соединиться Марс, Уран и Верхний Лунный узел, что не может пройти незаметно. Как это проиграется – неизвестно, ведь Уран планета непредсказуемости. На всякий случай не лихачьте за рулем, следите за здоровьем и не торопитесь воплощать свои внезапно появившиеся идеи.

Близнецы

В понедельник и среду никому не верьте – так и напишите у себя в календаре. В остальные дни тоже нужно быть осторожнее с информацией, особенно про деньги – эта тема сейчас для вас самая мутная. Нежелательно открывать депозиты в банках, брать кредиты или искать работу с большей зарплатой.

Рак

Венере в вашем знаке несладко – ее пытается взять в оборот Черная Луна. Не соглашайтесь на дела, связанные с обманом, причинением кому-то вреда, "легкими" деньгами, которые окажутся очень грязными. Честность и благородство – вот что вам нужно транслировать в мир, и он ответит тем же.

Лев

28 июля Новолуние в вашем знаке – праздник для всех Львов! В этот день хорошо думать о будущем и подводить итоги прошедших 12 месяцев. Сделайте этот день своей отдушиной. В целом же неделя требует осторожности и экономии, дисциплины, трудолюбия и серьезности. Но вы справитесь!

Дева

Дев ожидает немало хлопот, о которых вам не захочется рассказывать всем подряд. Это неделя личных дел, и даже секретных. Если хотите что-то узнать или понять, предлагайте встречу тет-а-тет, а не заводите разговоры в присутствии коллег или родни. Чем меньше вокруг вас шума – тем лучше идут дела.

Весы

Весам всегда важна социальная жизнь, и на этой неделе особенно. При любой возможности выходите в люди. Новолуние 28 июля принесет новые знакомства, приглашения. В это время хорошо отдыхать, ездить на экскурсии, выбирать курсы для учебы по отзывам, общаться, вступать в новые группы и чаты.

Скорпион

Скорпион входит в четверку знаков, которые затронуты Большим крестом, и это накладывает отпечаток. Вам нужно быть внимательными и собранными, особенно в личной жизни и на работе. Помните: если случатся перемены, их уже нельзя будет отмотать назад. И поменьше алкоголя – он сейчас вам неполезен.

Стрелец

Новолуние в родственном знаке Лев подогреет ваши желания. Захочется многого, и прежде всего развлечений, отдыха, красивой жизни. С этим легко переборщить – будьте осторожнее. Вам лучше провести эту неделю дома или поблизости, так как в путешествиях ожидаются стрессы и форс-мажоры.

Козерог

Не гонитесь за большими деньгами, берегите те, что есть! Эта неделя может принести финансовые новости или заставит задуматься о новых источниках дохода. Но попытки разбогатеть принесут разочарования. Переключитесь на творчество, отдых, дачу, детей, новые фильмы и интересные книги. Это будет полезнее!

Водолей

Ваш знак, как и Скорпион, Телец и Лев, входит в конфигурацию Большой крест, что потребует от вас ответов на вызовы, брошенные жизнью. Если вы хотите во что бы то ни стало сохранить "все как было", то проиграете. Жизнь меняется, и нужно идти с ней в ногу, привыкать к новому.

Рыбы

Звезды подсказывают, что вам пора переходить на ЗОЖ. Вот и Новолуние 28 июля – на эту же тему. Займитесь лечением и профилактикой, запишитесь на массаж или к нужному доктору. Если идете в отпуск – выбирайте место, где вы можете не только спать, есть и загорать, но и заниматься оздоровлением.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: pixabay.com
Автор: 23 июля 2022, 04:14 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского

Артист готовится к переезду
Шоу-бизнес

Плюнувших в россиян Пугачеву и Галкина уличили в подлой лжи: Жизнь другими глазами

Вот тебе и раз!
Шоу-бизнес

"Любимый человек": Барановская раскрыла правду об отношениях с Лепсом

Даже не стыдно
Шоу-бизнес

До смерти избивал: съехавшуюся с тихушником Орлову вызвали на допрос в МВД

Певица пыталась доказать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"
"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам

Регионы

Синий кровавый язык: как медведице вытаскивали изо рта застрявшую банку сгущенки (видео)
"Не приближаться": редкий краснокнижный зверек скачет на улице в Подмосковье
В Подмосковье поймали ранее судимого мошенника
Житель Свердловской области зарезал отца за семейным ужином
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+