Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 25 по 31 июля 2022 года.



Все меньше вариантов: звезды на этой неделе неспешно перемещаются и организуют нам что-то типа закрытой площадки. На небесах все четче вырисовывается Большой крест – такая конфигурация, которая заключает весь зодиак в квадрат. Это похоже на зал, в котором вместо 12 окошек работает 4!

Многие люди столкнутся с кармическими ситуациями: им придется отвечать за сделанный когда-то выбор, сказанное слово. И наоборот, закладывать основу будущих событий, делая выбор сегодня. Так что планеты тут не особо виноваты! Просто нужно помнить, что все когда-нибудь аукнется.

Приятные моменты тоже будут на этой неделе, целых два! Это Новолуние во Льве 28 июля, и "трин большой надежды" в последние дни июля. Эти астрособытия могут принести позитивные новости, сменить повестку на более радостную, придать энергии и заставить снова верить во что-то хорошее. 28, 29 и 31 числа можно загадывать желания.

В целом неделя не подходит для начинаний, судьбоносных решений, стартапов, свадеб, переездов, крупных покупок, поиска работы, хирургических операций и больших физических нагрузок. Нужно поберечь себя! Что будет хорошо получаться, так это поступки из серии "хлопну дверью и уйду навсегда".

Что ж, если вы уже не один год думаете бросить работу, на которой платят копейки; или намереваетесь развестись с человеком, которого не видели уже лет пять, то, пожалуй, лучшего момента и вправду не подобрать!

Овен

Овнам важно мобилизоваться и прямо с понедельника взяться за важные дела с документами, если таковые имеются. Чем быстрее вы управитесь, тем лучше, так как с 28 июля все процессы начнут буксовать – Юпитер уходит в ретро-паузу. Вы можете составить ему компанию и уйти в отпуск, получится неплохо!

Телец

В вашем знаке готовятся соединиться Марс, Уран и Верхний Лунный узел, что не может пройти незаметно. Как это проиграется – неизвестно, ведь Уран планета непредсказуемости. На всякий случай не лихачьте за рулем, следите за здоровьем и не торопитесь воплощать свои внезапно появившиеся идеи.

Близнецы

В понедельник и среду никому не верьте – так и напишите у себя в календаре. В остальные дни тоже нужно быть осторожнее с информацией, особенно про деньги – эта тема сейчас для вас самая мутная. Нежелательно открывать депозиты в банках, брать кредиты или искать работу с большей зарплатой.

Рак

Венере в вашем знаке несладко – ее пытается взять в оборот Черная Луна. Не соглашайтесь на дела, связанные с обманом, причинением кому-то вреда, "легкими" деньгами, которые окажутся очень грязными. Честность и благородство – вот что вам нужно транслировать в мир, и он ответит тем же.

Лев

28 июля Новолуние в вашем знаке – праздник для всех Львов! В этот день хорошо думать о будущем и подводить итоги прошедших 12 месяцев. Сделайте этот день своей отдушиной. В целом же неделя требует осторожности и экономии, дисциплины, трудолюбия и серьезности. Но вы справитесь!

Дева

Дев ожидает немало хлопот, о которых вам не захочется рассказывать всем подряд. Это неделя личных дел, и даже секретных. Если хотите что-то узнать или понять, предлагайте встречу тет-а-тет, а не заводите разговоры в присутствии коллег или родни. Чем меньше вокруг вас шума – тем лучше идут дела.

Весы

Весам всегда важна социальная жизнь, и на этой неделе особенно. При любой возможности выходите в люди. Новолуние 28 июля принесет новые знакомства, приглашения. В это время хорошо отдыхать, ездить на экскурсии, выбирать курсы для учебы по отзывам, общаться, вступать в новые группы и чаты.

Скорпион

Скорпион входит в четверку знаков, которые затронуты Большим крестом, и это накладывает отпечаток. Вам нужно быть внимательными и собранными, особенно в личной жизни и на работе. Помните: если случатся перемены, их уже нельзя будет отмотать назад. И поменьше алкоголя – он сейчас вам неполезен.

Стрелец

Новолуние в родственном знаке Лев подогреет ваши желания. Захочется многого, и прежде всего развлечений, отдыха, красивой жизни. С этим легко переборщить – будьте осторожнее. Вам лучше провести эту неделю дома или поблизости, так как в путешествиях ожидаются стрессы и форс-мажоры.

Козерог

Не гонитесь за большими деньгами, берегите те, что есть! Эта неделя может принести финансовые новости или заставит задуматься о новых источниках дохода. Но попытки разбогатеть принесут разочарования. Переключитесь на творчество, отдых, дачу, детей, новые фильмы и интересные книги. Это будет полезнее!

Водолей

Ваш знак, как и Скорпион, Телец и Лев, входит в конфигурацию Большой крест, что потребует от вас ответов на вызовы, брошенные жизнью. Если вы хотите во что бы то ни стало сохранить "все как было", то проиграете. Жизнь меняется, и нужно идти с ней в ногу, привыкать к новому.

Рыбы

Звезды подсказывают, что вам пора переходить на ЗОЖ. Вот и Новолуние 28 июля – на эту же тему. Займитесь лечением и профилактикой, запишитесь на массаж или к нужному доктору. Если идете в отпуск – выбирайте место, где вы можете не только спать, есть и загорать, но и заниматься оздоровлением.