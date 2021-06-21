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Гороскоп
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Тиана Атлас

Тиана Атлас блогер

 Профессиональный астролог с многолетним опытом. Имеет два высших образования, а также степень MBA, ведет личный блог в Инстаграм
"Дни.ру" узнали гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год.
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Физическая активность – важная составляющая не только здоровья человека, но и здоровых отношений. Не секрет, что если у влюбленной пары есть совместные увлечения, это поможет продлить страсть на долгие годы. Астролог Тиана Атлас дает подробный гороскоп совместимости на 2022 год: каким спортом могут заняться знаки зодиака вместе, чтобы и грамотно "выпускать пар" и поддерживать интерес.

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Для дерзких и быстрых Овнов важна конкуренция. Хорошо заниматься бегом, но преимущественно на короткие дистанции. Подойдут занятия стрельбой в тире, экстремальные авто– или велогонки, картинг или конькобежный спорт. Тут важна конкурентная борьба. Если есть, с кем соревноваться, Овны приложат максимум усилий и у них не останется желания воевать дома.

Согласно гороскопу совместимости, лучше всего Овнам в спорте подходят страстные Скорпионы. Им нужны всплески адреналина в крови. Гонки на треке вместе с Овном придутся по душе. Также Скорпионам подходит дайвинг и силовые виды спорта: борьба, бокс, боевые искусства, а тут уже идеальную компанию составит упорный Козерог.

Козерог – самый выносливый знак зодиака и становится победителем в забегах на длинные дистанции, альпинизме, скалолазании, горнолыжном спорте и тяжелой атлетике. А чтобы было не скучно заниматься, можно порекомендовать пригласить Тельца, ведь эта пара имеет идеальную спортивную совместимость.

Тельцы хотят иметь красивое, сильное тело, им подходит гимнастика, танцы, силовые тренировки в тренажерном зале, но иногда из-за приступов лени они могут легко набирать вес – спорт всегда должен быть в их жизни. Мотивировать возлюбленного на поход в фитнес-клуб, например, праздничным ужином на выходных сможет заботливый Рак, гласит гороскоп совместимости. А практичные Девы своим талантом напоминать, сколько стоил абонемент, точно не дадут Тельцу расслабиться.

Девы в свою очередь будут успешны в конном спорте, который кстати обожают и Стрельцы, и там, где нужна логика: футбол, шахматы, гольф. Если вы еще не усвоили, как ходит Королева, скорее записывайтесь на курсы.

А вот кто скорее всего блестяще играет в шахматы, так это Водолей, который, кстати, обожает компании единомышленников и командный дух. Водолеям подойдут также любые игровые виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, и тут стоит позвать легких на подъем Близнецов, советует гороскоп совместимости.

Близнецы-спортсмены предпочитают занятия, где нет ни секунды покоя. Желательно находиться постоянно в движении, как например, играя в большой или настольный теннис, сквош, занимаясь легкой атлетикой, футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом и велоспортом. В преодолении дистанций на велосипеде, да еще и в красивых местах, идеальным компаньоном выступят эстетически избалованные Весы.

Благодаря партнерскому духу Весы отлично себя чувствуют в команде, поэтому с единомышленником им заниматься комфортнее, чем в одиночку. Подойдет спорт, связанный с грацией и красотой: бадминтон, гимнастика, синхронное плавание, акробатика и парные танцы. Если вы Весы и ищете партнера по бачате, гороскоп совместимости рекомендует смело приглашать представителя знака Лев.

Львы стремятся к яркости и выступлениям на публике, поэтому важно, чтобы ими восхищались. Пусть это будет фигурное катание, большой теннис, горные лыжи, художественная гимнастика, главное, чтобы были яркие костюмы и признание болельщиков. Престиж в выборе спортивной секции также поддерживает Стрелец.

Стрельцу нужно много места, чтобы размахнуться, предпочтительно заниматься на улице или сразу на стадионе. Прекрасно подходит туризм, конный спорт, альпинизм. Сделайте сюрприз своему Стрельцу, спланируйте спонтанную поездку на природу с палаткой и увидите как он будет счастлив. Такой тип спортивного отдыха как никто другой поддержит Рак, уточняется в гороскопе совместимости, ведь этот знак зодиака нельзя назвать одержимым спортивными достижениями.

При этом, очень консервативные и постоянные Раки могут всю жизнь оттачивать мастерство в одном виде спорта. Возможно, только в водном: плавание, в том числе синхронное, парусный спорт, водное поло, серфинг, гребля, дайвинг. В этом их обязательно поддержат представители знака Рыбы, которые ценят красоту, возможность творческой реализации, но не очень привязываются к спорту, утверждает гороскоп совместимости.

Рыбам подходят спокойные занятия, например, йога, растяжки, пилатес. Они очень пластичны, хорошо передают свои эмоции через движения. Могут достичь успеха в аэробике, особенно водной, и танцах, так как очень любят музыку. Также подойдут виды спорта, где нет необходимости ни с кем соревноваться: одиночное плавание, серфинг, туризм, альпинизм.

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Фото: Дни.ру
21 июня 2021, 22:45 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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