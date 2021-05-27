Июнь 2021 года, как и май – время непростое. Оно связано с затмениями, коридор затмений будет длиться с 26 мая по 10 июня. В это время до нас дойдут итоги наших действий и бездействий, мы будем пожинать плоды. Так как этот период переплетается с ретроградным Меркурием (до 23 июня), то нас возвращают в прошлое и дают нам шанс исправить ошибки. Стоит воспользоваться этим временем для созидания!



Овен

Гороскоп на июнь 2021-го обещает Овнам наладить личную жизнь. У одиноких представителей этого знака зодиака есть все шансы встретить партнера для серьезных отношений, а семейные Овны смогут вывести свои отношения на новую ступень. Июнь, как и май, благоприятен для обучения, не теряйте времени зря и проведите период ретроградного Меркурия с пользой для себя.

Телец

Июнь пройдет для Тельцов в стремлениях построить карьеру, и это действительно самое верное решение. Но, гороскоп на месяц советует не забывать про личную жизнь и отдых, именно ваша вторая половинка и хороший сон будут заряжать вас энергией надолго. Также, находите время на благотворительность, кармически это будет особенно полезно.

Близнецы

Близнецов можно смело назвать самым удачливым знаком зодиака месяца, – радует гороскоп на июнь 2021 года. Удача будет вас сопровождать как в построении карьеры, так и в любви. Месяц сулит массу полезных знакомств, нужные связи помогут вам в рабочих делах. Счастливчикам Близнецам даже коридор затмений нипочем!

Рак

Гороскоп на июнь настоятельно рекомендует Ракам проводить больше времени с семьей. Балуйте своих детей, дарите подарки любимым, чаще навещайте родителей. Будьте внимательнее к здоровью своему и здоровью своих близких. Вторая половина месяца благоприятна для бьютификации – новое окрашивание, уколы красоты, маникюр и даже смелые эксперименты с имиджем превзойдут все ваши ожидания.

Лев

Для Львов июнь-месяц пройдет на удивление спокойно и ровно, посвятите это стабильное время отдыху. Тем более, даже положение планет намекает на то, чтобы отложить все серьезные дела на будущее. Вторую половину месяца посвятите тщательному составлению планов. А чтобы приблизить ваши мечты еще быстрее – составьте карту желаний. В конце месяца устройте грандиозный шопинг, наверняка у вас давно не было времени, чтобы хорошенько побаловать себя.

Дева

Месяц авантюр ожидает Дев, – интригует гороскоп на июнь 2021-го. Скучно вам точно не будет, события будут меняться стремительно, а каждое знакомство будет загадочнее другого. Радует то, что все коммуникации к чему-нибудь, да приведут. Извлекайте личную выгоду из всего. Если не заладятся личные отношения, превратите их в деловые, и наоборот. Июнь научит Дев видеть возможности во всем.

Весы

Весы, вам пора задуматься о своем собственном деле и начать составлять бизнес-план, идеи в июне вас точно будут переполнять. Продумывайте все детально, не стесняясь заручиться поддержкой знающих и опытных людей. Улучшить качество жизни в ближайшем будущем вам поможет именно финансовая составляющая, поэтому упор стоит делать в сторону заработка и построения карьеры. А что касается личной жизни – она найдет одиноких Весов сама тогда, когда вы ее совсем не будете ждать.

Скорпион

Гороскоп на июнь 2021 года рекомендует Скорпионам отвлекаться от бытовых и семейных проблем с пользой, а именно – больше времени проводить на работе. Месяц будет не самый простой, на многое вам придется закрыть глаза. Не поддавайтесь на конфликты и провокации, они будут преследовать вас довольно часто на протяжении всего месяца. Помните, что за темной полосой всегда следует светлая!

Стрелец

Как и в любой период ретроградного Меркурия, бывшие возлюбленные дадут о себе знать. А любвеобильным Стрельцам – в первую очередь! Как себя с ними вести – зависит от вашего настроения, но звезды не запрещают вам ничего. Тем более, ваши «бывшие» могут быть очень полезны. Месяц в целом пройдет для Стрельцов легко и непринужденно, наслаждайтесь этим временем.

Козерог

Судьба готовит для Козерогов щедрый подарок, и совсем скоро вы узнаете какой. Удача во многом будет улыбаться вам, – радует гороскоп на июнь. Многим представителям вашего знака зодиака захочется сменить окружение, время для этого действительно пришло, расстаньтесь в первую очередь с негативными людьми. Видеть вокруг себя новое вам захочется и в быту – начните планировать ремонт и закупаться всем необходимым для него.

Водолей

Бонусы и премии ожидают Водолеев не только от начальства, но и от судьбы, – вдохновляет гороскоп на месяц. Понимание счастья у каждого свое, и, вполне вероятно, что июнь принесет романтичным Водолеям долгожданную любовь. Удача сама будет плыть вам в руки, но это не повод расслабляться, потому что уже в следующем месяце вам нужно будет изрядно потрудиться для достижения результатов.

Рыбы

Рыбы, будьте особенно внимательны в период ретроградного Меркурия с подписанием документов, – предупреждает гороскоп на июнь. Перепроверяйте всю важную информацию по несколько раз. В этом месяце вам захочется перемен, но гороскоп советует повременить с серьезными намерениями и глобальными решениями. В июне вы очень многое переосмыслите и научитесь на своих ошибках. Главный совет гороскопа на июнь 2021 года – следить за своим здоровьем.