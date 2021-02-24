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Гороскоп
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда телепрограммы "Давай поженимся" поведала о петле ретроградности. Выяснилось, что тяжелый период только набирает обороты и готовится нанести очередной удар.
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Несмотря на то, что ретроградный Меркурий мешал людям разрешить множество проблем, совсем скоро начнется белая полоса. По словам Василисы Володиной, теперь дела пойдут на лад.

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Астролог подметил, что концентрация тяжкого этапа пришлась на 15 января. Если до этого времени все процессы в вашей жизни остановились, то после 26 января лед тронется и подобное торможение прекратится.

Ведущая скандального шоу разделила ретроградную фазу на три основных периода. Так, она отметила, что некоторых Меркурий изрядно "потрепал" два раза подряд. Если застой начался еще 17-18 января, то, вероятнее всего, подобные проблемы повторились и в конце середине февраля. Василиса добавила, что в этом случае благоприятных изменений стоит ждать ближе к весне.

Володина предположила, что задержки в бизнесе и различных начинаниях, случившиеся в январе – начале февраля, закончатся лишь к середине марта при лучшем раскладе.

"Рассчитывать на облегчение стоит с 12-14 марта и позднее", – подытожила телезвезда.

Стоит отметить, что многие поклонники астролога согласились с последствиями ретроградной петли и пожаловались на неплодотворные месяцы.

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Автор: 24 февраля 2021, 06:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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