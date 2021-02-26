Гороскоп на март 2021 года

Март 2021 года пройдет под управлением Сатурна. Эта планета восстанавливает справедливость и расставляет все точки над "i". Те, кто помогал другим и занимался благими делами – в марте будут вознаграждены. А те, кто сеял раздор и вставлял палки в колеса – получат по заслугам.



Ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев рассказывает, чего ожидать в первый месяц весны каждому знаку зодиака.

Овен

Весенняя пора любви принесет Овнам романтичное настроение, а многим представителям знака зодиака и новые отношения. Не бойтесь расстаться с нынешним партнером. Если вы приняли такое решение обоюдно – значит ваши отношения уже точно изжили себя. В целом, месяц перемен Овнам гарантирован. Если вам поступит предложение о смене работы – примите его, второго такого шанса может не быть, – предупреждает гороскоп на март.

Телец

Месяц благоприятен для построения карьеры, – гласит гороскоп на март. Но, прежде чем хвататься за новые дела, неплохо было бы завершить старые. А их у Тельцов сейчас вагон и маленькая тележка. Опасаетесь, что сил не хватит на все? Ничего подобного, ваше здоровье сейчас поможет вам свернуть горы. Если на почве приоритетов в сторону работы у вас возникнут конфликты со второй половинкой, то вам есть смысл задуматься – ваш ли это человек.

Близнецы

Близнецы, будьте внимательнее в марте к своему здоровью, велика вероятность простудных заболеваний, – предостерегает гороскоп на март. Одевайтесь теплее, даже если захотите сезонно помодничать на теплом весеннем солнышке. Неожиданная влюбленность будет для вас, как гром среди ясного неба. Причем, это состояние будет одолевать не только одиноких представителей знака зодиака, но и состоящих в отношениях и даже в браке. Можете не переживать за свой домашний очаг, это чувство быстро угаснет, как и все, что дает резкие эмоции. Уже к концу месяца вы забудете о своем мимолетном увлечении. Кстати, если вы планируете пополнение в семействе – март очень благоприятен для этого.

Рак

Март-месяц пройдет по вашим правилам, – радует гороскоп на март. Многие Раки займут долгожданные руководящие должности, а кому это еще не удалось – возьмут стремительный старт к достижению этой цели. Раки, которых преследовали недуги на протяжении многих месяцев или даже лет – найдут способы решения проблем со здоровьем. В личной жизни все будет в прямом смысле стабильно – свободные представители этого знака зодиака продолжат наслаждаться одиночеством, а семейные Раки будут счастливы в окружении "домашних".

Лев

Хороший месяц для завершения давно начатых проектов, в марте вы особенно быстро сможете закрыть все затянувшиеся задачи. Также, март кармически благоприятен для благотворительности – посетите детские дома и дома престарелых с материальной помощью, а также не забудьте про бездомных людей и животных. Здоровье Львов будет поистине львиным, даже возрастные представители этого знака зодиака почувствуют прилив сил, – уверяет гороскоп на март.

Дева

Девы в марте будут пользоваться особой популярностью у противоположного пола, вы расцветаете на глазах подобно природе в это время года. В целом, в этом месяце вы много времени посвятите себе и уходу за собой, что сделает вас еще привлекательнее и поможет добиться личных успехов. Также, в марте вас ожидают финансовые пополнения. Будет разумно начать постепенно откладывать на крупную покупку, вы достаточно быстро сможете ее себе позволить, – рекомендует гороскоп на март.

Весы

В этом месяце Весам стоит поднажать в достижении целей, легких путей гороскоп на март не обещает. Вашу силу воли хорошо закалят трудности и дальше вам будет только проще, тем более, крепкое здоровье поможет вам справиться с эмоциональным грузом. В конце месяца могут возникнуть проблемы с родственниками, старайтесь быть в стороне от выяснения отношений и провокаций, – предупреждает мартовский гороскоп.

Скорпион

Гороскоп на март обещает Скорпионам новые открытия, будьте готовы к принятию ситуаций и не сопротивляйтесь при появлении нового и неизведанного. В этом месяце некоторые люди из вашего окружения проявят себя с неожиданных сторон, и не все из них вас удивят приятно. Пословица "Старый друг лучше новых двух" здесь точно не к месту и вам пора двигаться дальше без людей, от которых можно ожидать предательство. Не стоит выяснять отношения и бессмысленно сотрясать воздух, свою позицию к людям необходимо показывать действиями, окончательными и бесповоротными.

Стрелец

Март для Стрельцов – благоприятное время для саморазвития, обучения и занятий спортом. Вы способны на большее, чем предполагаете, стоит лишь сделать первые шаги. В этом месяце Стрельцы откроют в себе новые таланты, заведут полезные связи и станут на шаг ближе к своим заветным целям, – радует гороскоп на март.

Козерог

Находите больше времени для отдыха, последние месяцы Козероги изрядно подустали. Перезагрузка вам сейчас просто необходима, иначе проблем со здоровьем не избежать, – предостерегает мартовский гороскоп. Займитесь духовными практиками, йогой, вам уже будет проще расслабляться. В середине месяца вас ожидает знакомство, которое со временем может перерасти в долгосрочные отношения. А в конце месяца обязательно найдите время, чтобы навестить дальних родственников.

Водолей

Многим Водолеям пора научиться работать в команде, именно от этого будет зависеть ваш успех в марте, – мотивирует гороскоп на месяц. Свой напускной эгоизм можно припрятать хотя бы на время ради личной выгоды, и понять, что ваши мнения и решения не всегда единственно верные. Расширив свой кругозор, вы сможете выйти на совершенно новый и неожиданный для себя уровень. В рабочих отношениях Водолеям стоит постараться быть такими же благодарными и жертвенными, какими они являются в любовных.

Рыбы

В марте Рыбы будут подвержены резким перепадам настроения, – гласит гороскоп на месяц. Этот эмоциональный шторм вам необходимо просто переждать, найдя себе хобби или романтическое увлечение. Также Рыбам необходимо быть внимательными за рулем и воздержаться от занятий экстремальными видами спорта. В этом месяце вам захочется проводить основное время в одиночестве, но именно общение с людьми спасет вас от тревожных мыслей.