"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

2020-й стал для жителей планеты настоящим испытанием. Природные катаклизмы, народные протесты, коронавирус утомили людей, и мы все с облегчением вздохнули, когда год наконец закончился. Однако астролог Павел Глоба уверен, что расслабляться не стоит.

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