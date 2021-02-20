Гороскоп на февраль Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Суббота
20 февраля
Лента новостей
14:57
"Горячо": сын звезды "Сплетницы" выставил обнаженное тело напоказ
14:48
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
14:42
Белорусский политик Терещенко: На встрече с Путиным Лукашенко будет бить себя в грудь и убеждать, что спас Россию
14:37
Вместо Атлантики на помойку: что стало с прахом Криса Кельми
14:35
Шок! Друг принес Малахову останки жены
14:32
В Челябинской области локомотив сошел с рельсов
14:27
В Татарстане поймали серийного убийцу
14:07
Ургант поднял на смех Лозу за нелепость: В России его мнение неважно
14:02
Россияне рыдали у гроба Андрея Мягкова
13:58
Сараи, скот и куры: Иво из "Дикого ангела" живет в захолустье с семьей
13:58
Врач сообщил об инфицировании звезды Comedy Woman: Занесла грязь
13:44
У бармена из Петербурга угнали машину за шесть миллионов
13:38
"Смертность будет в разы больше": Мясников предупредил об эпидемии заболевания опаснее коронавируса
13:38
На МКС продолжат поиски места утечки воздуха
13:21
В баре Челябинска произошла массовая драка
13:19
Воющий на Луну голый Галкин объяснил свое поведение
13:10
Дочь онкобольной Заворотнюк заявила об огромной дыре в груди: Мне невероятно тяжело
12:57
Жителя Московской области обманул мошенник
12:55
Превратилась в Бузову: Костенко решилась на смелый эксперимент
12:40
"У него была неизбывная боль в глазах": известный режиссер разоткровенничался у гроба Мягкова
12:39
Любительница "выносить мозг" Алферова заговорила о расставании с Бероевым
12:38
Оскорбленный Харламов показал жестокое "избиение" Панина лютней
12:38
Жесткий человек: народная артистка заявила о ненависти на прощании с Мягковым
12:21
Москва простилась с Мягковым веселым маршем и криками "Браво!"
12:17
В Подольске на торговле наркотиками поймали пенсионерку
12:11
Положили в психбольницу: дело Ефремова приняло неожиданный поворот
11:52
"Чтоб ты сдохла, тварь": известную актрису прокляли после слухов об интрижке с Прилучным
11:52
Во Владивостоке чиновника нашли мертвым в собственном кабинете
11:45
"Ужасно некрасиво с моей стороны": дочь Юрского у гроба Мягкова извинилась за свою беременность
11:42
"Был смущен": бывшая помощница Ефремова рассказала о неловком моменте с Мягковым
11:41
Число заразившихся COVID-19 в России выросло на 12,9 тысячи
11:31
Зеленского уличили в превышении полномочий из-за санкций против украинцев
11:24
В Подмосковье врачи извлекли из ребенка монету
11:20
"Моя жизнь поменялась": почему облысел Егор Дружинин
11:15
"Силы на пределе": Лазарев падает с ног из-за страшной боли
11:14
Генерал Липовой: Россия ждет от Украины только пакости и провокации
11:10
На похоронах заговорили о затворничестве Мягкова
10:58
Есть жертвы: в Кабуле прогремели два взрыва
10:53
Хоронят чужие люди: вдова не появилась на прощании с Андреем Мягковым
10:53
"Все впивается в кожу и внизу подтекает": Хлынина откровенно о сексе в необычном месте
10:38
Андрея Мягкова хоронят в элитном гробу за 300 тысяч
10:37
"Я должна была умереть": Екатерина Гордон сделала страшное признание
10:30
"Целовали руки": Петросяна внезапно сравнили с папой римским
10:28
Пострадали люди: под Кемерово произошло тройное ДТП
10:24
В Госдуме ответили на заявления Байдена о России: Словоблудие
10:17
В Москве хоронят Андрея Мягкова
10:15
Россиянин погиб после катания на ватрушке
10:07
В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса
09:57
Дело о нападении на маяк в Петербурге получило неожиданный поворот
09:48
В Сочи горит гостиница
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская раскрыла истинную причину развода с Джигарханяном
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
Наследство достанется чужим: родители Фриске решили оставить без гроша их внука Платона
"На видео нетрезвая": Волочкова назвала россиян придурками после травли ее дочери на выступлении
Гороскоп
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

Фото: АГН Москва
2020-й стал для жителей планеты настоящим испытанием. Природные катаклизмы, народные протесты, коронавирус утомили людей, и мы все с облегчением вздохнули, когда год наконец закончился. Однако астролог Павел Глоба уверен, что расслабляться не стоит.
прочитано 107 раз

По словам эксперта, наступивший год Быка готовит нам новые испытания. По его мнению, наступила новая эпоха, которая продлится вплоть до 2040-х. Чтобы в будущем надеяться на позитивные результаты, стоит начинать работать уже сейчас.

ПО ТЕМЕ

Экстрасенсы сделали неутешительный прогноз об эпидемии коронавируса

Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения

Этот год будет особенно удачным у тех, кто появился на свет в год Быка, Змеи и Петуха. Правда, как отметил Павел Глоба, нужно научиться брать на себя ответственность, быть уверенным в себе и много работать. Слабые люди, которые не спешат инвестировать в будущее, могут остаться на обочине.

Максимально неудачным год будет для тех, кто родился в год Собаки, Козы и Дракона. Этим людям стоит проявлять максимальную осторожность, избегать провокаций и не лезть в опасные ситуации. "Пересидеть" в укрытии, по словам Павла Глобы, не получится.

Как отметил астролог, самыми опасными будут май и июнь 2021-го. На это время лучше не планировать ничего серьезного. Более удачными станут июль и август, также неплохо все будет складываться в начале осени.

Позитивные изменения могут случиться для жителей России в 2024 году, так как именно тогда Плутон войдет в знак Водолея. Как отметил астролог, многое менялось в лучшую сторону в нашей стране именно при таком расположении планет.

Павел Глоба отметил, несмотря на то, что 2020-й ушел, расслабляться в любом случае не стоит, нас ждут годы испытаний. "Продолжение следует", – добавил астролог.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 20 февраля 2021, 14:48 Источник: Ретро FM ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как стать богаче: астрологические советы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ужасно некрасиво с моей стороны": дочь Юрского у гроба Мягкова извинилась за свою беременность

Дочь Юрского сообщила про 8-месячный живот
Шоу-бизнес

Шок! Друг принес Малахову останки жены

Телеведущий был поражен

Шоу-бизнес

Ургант поднял на смех Лозу за нелепость: В России его мнение неважно

Артисту крепко досталось

Шоу-бизнес

"Самый тяжелый день в году": Собчак о смерти близкого

Ксения тяжело переживала утрату

Гороскоп

"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+