"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний

По словам эксперта, наступивший год Быка готовит нам новые испытания. По его мнению, наступила новая эпоха, которая продлится вплоть до 2040-х. Чтобы в будущем надеяться на позитивные результаты, стоит начинать работать уже сейчас.
Этот год будет особенно удачным у тех, кто появился на свет в год Быка, Змеи и Петуха. Правда, как отметил Павел Глоба, нужно научиться брать на себя ответственность, быть уверенным в себе и много работать. Слабые люди, которые не спешат инвестировать в будущее, могут остаться на обочине.
Максимально неудачным год будет для тех, кто родился в год Собаки, Козы и Дракона. Этим людям стоит проявлять максимальную осторожность, избегать провокаций и не лезть в опасные ситуации. "Пересидеть" в укрытии, по словам Павла Глобы, не получится.
Как отметил астролог, самыми опасными будут май и июнь 2021-го. На это время лучше не планировать ничего серьезного. Более удачными станут июль и август, также неплохо все будет складываться в начале осени.
Позитивные изменения могут случиться для жителей России в 2024 году, так как именно тогда Плутон войдет в знак Водолея. Как отметил астролог, многое менялось в лучшую сторону в нашей стране именно при таком расположении планет.
Павел Глоба отметил, несмотря на то, что 2020-й ушел, расслабляться в любом случае не стоит, нас ждут годы испытаний. "Продолжение следует", – добавил астролог.
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