Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной

Астролог Василиса Володина поспешила предупредить подписчиков о том, что ретроградный Меркурий начнет двигаться по небу обратно 31-ого января, а на круги своя все вернется лишь 21-ого февраля.



Однако экс-ведущая "Давай поженимся" успокоила всех тех, кого пугает такая перспектива. "Не нужно слез и стонов. Ретро-М это муторно, нудно и вяло, но не больно и не страшно", – отметила она. Специалист сообщила, что в этом году Меркурий будет ретрограден только в знаках Воздуха. "C 30 января по 21 февраля – в Водолее, с 30 мая по 23 июня – в Близнецах, с 27 сентября по 18 октября в Весах", – рассказала Володина.

Она пояснила, что в прошлом году Меркурий становился ретроградным в знаках воды, выводя на первый план "вопросы ценности жизни", а теперь воздушные знаки задумаются об отношениях, знакомствах любви и различных контактах.

"А еще с ретро-Меркурием в воздушных знаках обычно связаны характерные мелкие неувязки: теряются документы, кто-то не является на встречу или не выполняет обещаний, механизмы дают сбои, с самыми лучшими намерениями сообщается неверная информация и блокируются социальные сети", – отметила астролог. Она заявила, что если такое случается, это значит лишь то, что пора сосредоточиться на главном: "на том, как вы распоряжаетесь своим временем и умеете ли вносить ясность в отношения".

Василиса Володина сообщила, что это время необходимо для того, чтобы исправить ошибки и пойти дальше. "Ретроградность – не просто сбой привычных процессов. Это время осознать свои слабости (какие – подскажет ваша натальная карта), исправить ошибки и сделать еще один важный шаг вперед", – завершила она, предложив свои услуги.

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