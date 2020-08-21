В этот понедельник Луна находится в Близнецах, что подарит ощущение легкости и воздушности происходящего вокруг. Однако эти чувства обманчивы, поэтому не поддавайтесь на провокации судьбы. Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, рекомендует всем знакам зодиака прислушаться к себе.

Овен

Овны в этот понедельник окончательно поймут, что в их жизни есть человек, который дороже остальных. Да, возможно, он не всегда рядом, но это ничего, главное то, как вы друг к другу относитесь. Лучше всего сегодня Овнам заняться делам душевными, чтобы не упускать такую прекрасную возможность поделиться теплом и заботой с ближним. Вторую половину дня лучше всего провести подальше от толпы.

Телец

Тельцам в принципе свойственно корить себя в вспыльчивость, и сегодня будет именно такой день. Неосторожно сказанное слово может сильно ранить дорогого человека. Чтобы избежать проблем, лучше всего провести понедельник дома, занимаясь рутинными делами. Также для Тельцов день будет богат на личные откровения – возможно, сутки тет-а-тет с отражением в зеркале дадут свои результаты.

Близнецы



Близнецам в этот понедельник придется нелегко. Вы почувствуете себя особенно ранимыми и обидчивыми, поэтому будете всеми силами пытаться доказать всем вокруг, что это не так. Расслабьтесь и позвольте ближним позаботиться о Близнецах в моменты душевной непогоды. Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, рекомендует принять помощь со стороны.

Рак



Раки в этот понедельник будут морально уязвимы. Вероятно, неудачное свидание в выходные или грустная новость от близкого человека выбьет вас из колеи на несколько дней. Не беспокойтесь, скоро все снова придет в норму, главное, не растерять оптимизм в первый же день последней недели лета. Ракам сегодня лучше побаловать себя и не торопиться с выводами.

Лев

Львы, кажется, вас кто-то очень сильно любит и мечтает одарить подарками в первый же рабочий день. Не отказывайтесь от настойчивых ухаживаний, просто расслабьтесь и посмотрите, что из этого выйдет – результат может приятно удивить. Вторую половину дня лучше провести дома, заняться рутинными делами и не привлекать к себе внимания, хотя, конечно, для вас это сложновато.



Дева



Девы весь понедельник будут чувствовать себя в подвешенном состоянии: вроде бы чего-то да хочется, но чего – неясно. Возможно, именно сегодня вам придется сделать сложный выбор, который в конечном итоге повлияет на всю вашу жизнь. Лучше остаться дома и держаться подальше от толпы. Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, советует Девам остановиться на мгновение и задуматься, чего же вы хотите на самом деле.

Весы

Весами в этот понедельник завладеют коварные мысли – захочется вытворить что-нибудь эдакое, что совсем для вас не свойственно. Например, проверить вторую половинку на верность или совершить утреннюю пробежку в компании друга-спортсмена. Первая половина дня обещает быть очень активной – дела, звонки, переговоры. Но не переживайте, вечер должен быть поспокойнее, вы сможете прийти домой и спокойно расслабиться в компании бокальчика вина.

Скорпион



Понедельник обещает быть жесткий для Скорпионов. Готовьтесь много спорить, говорить, доказывать, отбиваться. Скорее всего, этот день будет единственным горячим за всю неделю, но он изрядно потреплет вам нервы. Во второй половине дня Скорпионов ждет еще одна эмоциональная встряска – возможно, вас ждет неприятный сюрприз от любимого человека. Сегодня нужно собрать волю в кулак и не дать себя в обиду.

Стрелец

Стрельцов можно назвать одним из самых нетерпеливых знаков зодиака, однако именно сегодня вам стоит запастись терпения. Вероятно, все вокруг будут испытывать вас на прочность – начальство, друзья, любимые. Именно поэтому сейчас Стрельцам важно обладать выдержкой, чтобы не сорваться на всех вокруг разом. Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, советует глубоко вздохнуть, выдохнуть и отправиться в бой.



Козерог

Козерогам в этот понедельник потребуется моральная поддержка и крепкие объятия. Обычно вы всегда выступаете в роли жилеток, но на этот раз помощь нужна вам. Иногда важно почувствовать себя маленьким и беззащитным, чтобы отпустить тормоза и вдоволь поплакать. Козероги сегодня нуждаются в защите. Вечер лучше всего провести в компании семьи, посмотреть любимый фильм или поиграть в настольные игры.

Водолей

Водолеи в первый день последней летней недели будут думать, что их мир вот-вот рухнет. Но не переживайте, так будет только до обеда, а после вы возьмете все в свои руки и сделаете так, как считаете правильным для себя. Не бойтесь проявлять агрессию в этот понедельник. Водолеям нужен иногда сильный пинок, чтобы все встало на свои места.

Рыбы

Рыбам в этот понедельник невероятно везет во всем: в работе, любви, деньгах. Возможно, кстати, что все сойдется одни к одному в одном эпизоде дня, но как же это приятно осознавать, что вы лучший. Не стесняйтесь отстаивать свои интересы, это может привести к интересным поворотам судьбы. Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года, рекомендует наслаждаться собой и миром вокруг.