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Гороскоп
Гороскоп болезней по знакам зодиака

Гороскоп болезней по знакам зодиака

Фото: pixabay.com
Даже те, кто не очень верит в гороскопы, признают – представителей одного знака зодиака непременно связывают общие черты. Это же касается и здоровья. "Дни.ру" публикуют гороскоп болезней по знакам зодиака.
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Овен

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У Овнов наиболее чувствительной является голова. Есть вероятность, что в эти дни она может болеть, а глаза будут уставать быстрее, чем обычно. Чтобы не перенапрячь себя больше необходимого, старайтесь оберегать себя от стрессов, и не браться за непосильные объемы работы. Также по возможности следует воздержаться от всевозможных манипуляций, связанных с головой. Сюда относятся не только медицинские, но также и косметические операции.

Телец

У Тельцов больше всего уязвимо горло, а также все те области, которые так или иначе сопряжены с ним: это уши, голосовые связки, челюсти, зубы, а также щитовидная железа. Не обязательно, что один из этих участков должен непременно болеть. В данном случае можно говорить лишь о вероятной опасности, которая может возникнуть в зависимости от того, какой стиль жизни ведет человек. Таким образом, если ваша непосредственная работа связана, например, с нагрузкой на голосовые связки – вы поете или часто читаете лекции для больших аудиторий – стоит себя поберечь.

Близнецы

Главным уязвимым местом для Близнецов являются легкие, а также все те органы, которые так или иначе с ними связаны. Могут возникать затруднения в дыхании, одышка, ревматизм в области плеч. Старайтесь побольше проводить времени на свежем воздухе в эти дни. А вот загазованные центры большого города для прогулок совершенно не годятся, поскольку наполненный примесями воздух – не лучший для вас товарищ. Стоит помнить также и о том, чтобы во время прогулок не возлагать слишком больших нагрузок на шею и плечи: так что откажитесь от больших и тяжелых сумок и рюкзаков.

Рак

У Раков наиболее чутко ощущать изменения в желудке. Таким образом, старайтесь есть как можно более щадящие продукты. В противном случае могут возникнуть тяжесть в животе, изжога, отрыжка и прочие неприятности пищеварительной системы. Специалисты рекомендуют пить побольше минеральной воды, желательно без газа. А вот от спиртных напитков и тяжелой пищи лучше отказаться или хотя бы уменьшить их потребление.

Лев

Самыми уязвимыми точками у Львов являются спина и сердце. Таким образом, стоит серьезно относиться к дискомфорту в этих областях. Бессонница также может проявить себя довольно навязчиво. Исходя из этого, старайтесь вести себя как можно более расслабленно и спокойно, без лишнего стресса. Не накладывайте на себя никаких лишних обязательств, экономьте силы. Старайтесь организовывать свою жизненную активность таким образом, чтобы избегать травм и лишних нагрузок. Длительные экстремальные путешествия для вас также противопоказаны, не говоря уже о спортивных соревнованиях.

Дева

Для Дев самую большую опасность представляет собой область живота, а если конкретнее – то кишечник. Если у вас и раньше были проблемы с данной зоной, задумайтесь над составление щадящей диеты. Излишества могут в последствии привести к нежелательным последствиям и даже операциям на органах ЖКТ.

Весы

У Весов сразу три уязвимых области: это мочевой пузырь, бедра и почки. К ним порой еще может добавляться и поджелудочная железа, которая завершает "квартет" потенциально опасных зон, за которыми нужно следить. Чтобы избежать обострения хронических болезней, Весам лучше настроить себя на ежедневную строгую диету.

Скорпион

Cамыми уязвимыми точками тела Скорпионов являются половые органы, а также прямая кишка. Представителям этого знака лучше вести более-менее спокойный образ жизни, не переохлаждаться, не допускать расстройств пищеварения и не соблазняться на рискованные эксперименты в постели, которые так любят Скорпионы. Ешьте больше фруктов и овощей, старайтесь регулярно осуществлять прогулки на свежем воздухе. Сидячая работа может спровоцировать как запоры, так и геморрой.

Стрелец

У Стрельцов несколько уязвимых точек. Среди них печень и вся кровеносная система. Старайтесь ежедневно планировать собственное время таким образом, чтобы не было никаких длительных нагрузок. Если много ходить, ноги будут быстро уставать, после чего начнут болеть, и могут начаться проблемы с глубокими венами и тазом. Жирная пища, алкоголь – не лучшие компоненты для развлечений Стрельцов. Не нагружайте печень. Старайтесь вести как можно более размеренный образ жизни.

Козерог

Людям, которые родились под знаком Козерога, стоит следить за состоянием своего желчного пузыря, кожи и костей. Позвоночник – один из наиболее проблемных участков. Ни в коем случае не рискуйте, поскольку вы можете получить серьезную травму, которая может значительно ограничить ваши возможности передвижения. Также у представителей этого знака высока опасность получить переломы. Будьте особенно аккуратны в непогоду, на скольких и неустойчивых поверхностях. Козерогам не рекомендуется посещать мануального терапевта.

Водолей

Водолеям важно беречь собственные ноги, а также органы чувств и нервную систему в целом. Чтобы нервная система не перенапрягалась, возьмите за привычку заранее решать все неотложные и сложные дела, это оградит вас от лишнего стресса. Занимайтесь тем, что действуют на вас благоприятно: смотрите добрые фильмы, перечитывайте любимые книги, подпевайте обожаемым песням, проводите время с приятными вам людьми.

Рыбы

Рыбам прежде всего стоит обратить внимание на состояние и безопасность собственных стоп. Постарайтесь не переохлаждать их, а также беречь от инфекций и всевозможных повреждений. Лучше не совершать длительные прогулки, а если это необходимо, надевайте удобную устойчивую обувь. Рыбам также не стоит злоупотреблять с лекарствами, алкоголем и разнообразными энергетиками.

17 августа 2020, 13:13

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