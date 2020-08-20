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Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
"Своя рубашка ближе к телу" – эта знаменитая русская пословица как нельзя лучше характеризует тренд последней недели этого лета. Не обижайтесь, если ваши яркие наряды не вызовут комплиментов, а посты в соц.сетях – бурных обсуждений. Все будут слишком заняты собой.
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Обусловлено это тем, что на первые роли выйдут планеты, которые в астрологии называют личными – Солнце, Луна, Меркурий, Венера. Влияние их энергий будет заставлять нас много думать и беспокоиться о себе, а уже потом об окружающих, глобальных тенденциях и мире во всем мире.

"Главным предметом наших забот станет семья, – рассказывает астролог Лилия Любимова. – Подготовка детей к школе, обновление гардероба, наведение порядка, покупка важных вещей для дома, составление расписаний и распределение нагрузки между членами семьи – все это будет занимать нас день и ночь. Неудивительно, что количество мелких ссор и бытовых неурядиц вырастет".

Самым эмоциональным днем рискует стать пятница, после чего все смогут немного успокоиться и расслабиться. Выходные лучше провести подальше от города, чтобы реже контактировать с толпой. Набраться сил поможет общение с природой, легкая физическая нагрузка, прогулки и задушевные разговоры с близкими.

Овен

В идеале на этой неделе Овнам лучше отдыхать, чем работать. Слишком много препятствий в карьере, бизнесе, учебе, так что к выходным вы можете основательно вымотаться. Что если отложить амбициозные планы на осень? А пока лучше сосредоточиться на бытовой подготовке к новому сезону или учебному году.

Телец

Тельцам сейчас по плечу любые интеллектуальные нагрузки: можно учиться, сдавать экзамены, проходить различные курсы, разбирать завалы на работе, заниматься творчеством. Ваш мозг будет работать быстро, информация - хорошо запоминаться и откладываться надолго. Торопитесь сделать рывок, если для вас это актуально.

Близнецы

Нельзя сказать, что Близнецам повезет на этой неделе, но и назвать вас неудачниками никто не рискнет. Если сможете мобилизоваться, есть шансы достичь успеха в делах, связанных с самопродвижением, групповой деятельностью, праздничными мероприятиями, хотя это и будет сопряжено с некоторыми стрессами.

Рак

Венера в вашем знаке вступила в полосу противостояния со скоплением планет в Козероге. Не исключено, что вы будете чувствовать давление со стороны руководства, чиновников или старших родственников. Постарайтесь держаться в тени, заниматься спокойными рутинными делами, не попадаться на глаза начальству.

Лев

Прекрасные денежные возможности у Львов на этой неделе: вы сможете заработать хорошие деньги на рекламе, текстах, информации. При этом по вечерам может ощущаться необычное желание проводить время в уединении, сидеть дома и читать книги, смотреть сериалы. Все правильно, отдыхайте и восстанавливайтесь.

Дева

Солнце и Меркурий в вашем знаке дают Девам карт-бланш на любую деятельность, связанную с торговлей, обменом информацией, коммуникациями. У вас будет достаточно сил, красноречия и убедительности, чтобы проходить собеседования, вести прямые эфиры, публично выступать и очаровывать своих слушателей.

Весы

Звезды не рекомендуют Весам заниматься карьерой, пытаться сменить работу или открыть свое дело. Неделя больше подходит для дел, о которых не принято распространяться: решать сугубо личные проблемы, проводить закрытые встречи, обращаться к психологам или эзотерикам, делиться секретами, вести дневник.

Скорпион

Если у вас есть друзья, на которых можно опереться или попросить совета, то это будет единственно правильным решением в вашей ситуации. Скорпионам, которые лишены такой возможности, стоит повременить с важными делами – вы можете не увидеть уязвимых мест в своих планах.

Стрелец

В середине недели Луна в вашем знаке будет конфликтовать с Солнцем и Меркурием, что принесет в вашу жизнь нервозность или недомогания. Не планируйте ничего судьбоносного, особенно в финансовой сфере, занимайтесь творчеством, больше общайтесь с детьми, смотрите веселые кинокомедии.

Козерог

Личная жизнь Козерогов снова должна пройти проверку на прочность. Попытки выяснить, кто виноват и что делать, рискуют завести вас в дебри. Звезды советуют чаще уединяться и бывать на свежем воздухе, чтобы разобраться и в себе, и в партнере, или просто отдохнуть накануне нового сезон.

Водолей

Водолеям предстоит продолжение событий, которые начались еще в июле. Они касаются отношений с окружающими, документов, переписок или коротких поездок. Хороший шанс урегулировать их будет в конце недели. Вы сможете выступить в роли переговорщика – миротворца и объединить поссорившихся людей.

Рыбы

Рыбы будут чувствовать себя достаточно уверенно в начале и середине недели: звезды дадут вам защиту и покровительство. Особенно удачными сферами будут творчество, физическая активность, воспитание детей, досуг, учеба, дальние поездки. А вот ближе к выходным атмосфера может накалиться – держите себя в руках!

20 августа 2020, 20:38

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