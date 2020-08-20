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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года

Фото: Дни.ру
Луна все еще находится в Деве, поэтому важно сохранять спокойствие и не лезть на рожон. Все знаки зодиака в эту пятницу, скорее всего, будут испытывать легкое раздражение, но не стоит беспокоиться – выходные принесут желаемый покой. Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, советует осмысленно подходить ко всему.
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Овен

Овны в эту пятницу останутся без вечеринки. День обещает быть для вас тяжелым – есть большая вероятность столкнуться лбами с коллегой или начальником. Но ничего, правда на вашей стороне, так что дерзайте! Вечер Овнам лучше провести в кругу семьи или близких друзей, взять настольные игры, бокал бренди и забыть о неудачах первой половины дня.

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Телец

Тельцы сегодня получат награду за все свои труды. Вероятно, в пятницу начальник наконец-то заметит, кто лучший работник и предложит вам попробовать свои силы в новом проекте. Не отказывайтесь, даже если появятся сомнения – это верный путь к успеху, о котором вы давно мечтали. Тельцам 21 августа 2020 года гороскоп рекомендует быть решительнее и идти до конца во всем. Сегодня именно тот день, когда можно осуществить почти все задуманное.

Близнецы

Близнецам в эту пятницу будет непросто. Эмоциональное выгорание и стрессы слишком сильно вас вымотали, поэтому не стоит строить из себя героя. Лучше иногда честно признаться, что усталость победила. Если сегодня Близнецы решат устроить себе внеплановый выходной, это будет идеальным решением – теплый ромашковый чай, любимая книга, и никаких мыслей о работе. Кстати, к вечеру возможна повышенная активность со стороны второй половинки, но не идите на поводу у чувств, если не уверены в их искренности.

Рак

Раки в эту пятницу могут пуститься во все тяжкие. Первую половину дня будет идеально посвятить работе и заботе о здоровье. Сходите на йогу, сделайте массаж или запишитесь, наконец, к зубному. Вечером душа Раков затребует вечеринки, а кто вы такой, чтобы что-то себе запрещать? Берите друзей и отправляйтесь в любимый бар, кто знает, может, именно там вы встретите очень нужного сейчас человека.

Лев

Львам в эту пятницу лучше всего взять тайм-аут – вы же человек, а не робот. Иногда важно притормозить и дать себе отдых, чтобы уже через пару дней снова ринуться в бой. Вечер обещает Львам приятный сюрприз от родных или любимого человека. Перед выходными вам явно стоит набраться сил, ведь, скорее всего, суббота и воскресенье пройдут чересчур активно.

Дева

Кажется, Девы, сегодня ваш день! Союз из удачи и заряда бодрости сделает ваш день незабываемым. Главное, не упустить момент, но вы-то точно знаете, что нужно делать. Первую половину дня лучше всего посвятить заботе о себе – возможно, в эту пятницу вы наконец решитесь на кардинальные изменения во внешности. Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года советует Девам провести вечер с друзьями и отдохнуть перед плодотворными выходными.

Весы

Весам в эту пятницу будет сложно сделать выбор между карьерой и отдыхом. Вероятно, утром вы получите несколько невероятно заманчивых предложений, но, что грустно, выбрать можно лишь что-то одно. Не пытайтесь усидеть на двух стульях и успеть везде, иначе это приведет к грустному итогу. Весам 21 августа 2020 года гороскоп советует лучше прислушиваться к внутреннему голосу.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут рассчитывать только на себя. Старайтесь не допускать никого до своих дел, иначе вмешательство может поставить крест на планах и мечтах. Будьте тверды в своих решениях, и все получится. Вечер лучше пятницы Скорпионам лучше всего провести в одиночестве и подумать над тем, что делать в будущем – есть шанс, что все загаданное сегодня, обязательно сбудется.

Стрелец

Четверг прошел для Стрельцов в эмоциональной яме. Возможно, весь день вы грустили, но ничего, в пятницу все изменится. Не отказывайтесь от спонтанных приключений, которые предлагают друзья – есть вероятность, что именно сегодня вам повезет. Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, советует Стрельцам брать от жизни все, что можно – нельзя упускать билет в новую жизнь.

Козерог

Козерогам в пятницу повезет в любви. Вы будете купаться в лучах внимания – вот увидите, сегодня вы покорите не одно сердце! В делах рутинных Козероги тоже преуспеют, так что, возможно, это ваш шанс разобраться с домашними делами, которые копились несколько недель. Главное, Козерогам все успеть сделать в первой половине дня, чтобы можно было со спокойной душой наслаждаться вечером пятницы.

Водолей

Водолеи в последний рабочий день на этой неделе почувствуют небывалый прилив сил – возможно, дело не только в дедлайнах, которые наступают на пятки. Если вы что-то откладывали долгое время, сейчас – лучший момент взять дело в свои руки. В пятницу Водолеи приятно удивят своих коллег и родных трудолюбием и исполнительностью – эх, всегда бы так!

Рыбы

Рыбам в эту пятницу лучше остаться дома и провести день за рутинными делами. Стремление все успеть не доведет до добра, и есть риск испортить настроение на все выходные. Для Рыб будет идеальным решением собрать рюкзак и уехать куда-нибудь за город – побродить по лесу, посидеть на берегу реки. Вот увидите, мысли встанут на место. Гороскоп на сегодня, 21 августа, рекомендует вам подумать о себе.

Автор: 20 августа 2020, 20:08

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