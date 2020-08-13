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Гороскоп
Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года

Гороскоп на неделю, с 17 по 23 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Объявляем неделю заботы о себе! Долой погоню за успехом и работу с утра до ночи – звезды настоятельно рекомендуют нам свернуть все амбициозные проекты и посвятить ближайшие семь дней самим себе, любимым!
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"Гармоничные аспекты Венеры словно подталкивают нас к дверям салонов красоты, массажных кабинетов и торговых центров, чтобы мы завершили лето на приятной и спокойной волне удовольствий. Не отказывайте себе в покупках, расслабляющих процедурах и вообще желанию выглядеть красивыми и ухоженными", – советует астролог Лилия Любимова.

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Под стать энергии Венеры и новолуние, которое произойдет в среду, 19 августа. Солнце, Луна и Меркурий сойдутся в знаке Льва – самом артистичном и царственном. В это время многие почувствуют потребность в красоте и захотят принарядиться, сделать новую прическу или побаловать себя чем-то изысканным.

Выполняйте свои прихоти и отдыхайте без стеснения – звезды не так часто призывают нас к этому. Ну а тем, у нет возможности сделать паузу, будет полезно знать: неделя не принесет никаких особенных шансов для карьеры или бизнеса. Результаты будут скромными, хотя и не провальными.

Овен

Для Овнов-родителей неделя просто золотая! Вы сможете установить контакт со своими детьми, понять их, выбрать для них развивающие занятия, творческие группы на предстоящий учебный год. Остальным Овнам можно заниматься творчеством, спортом. Всем без исключения – обновлять гардероб, прическу, становиться красивее!

Телец

Ваша семейная жизнь или события в доме на какое-то время станут интересными окружающим. Возможно, вы будете устраивать праздники, приглашать гостей, либо переезжать, покупать жилье, и показывать все это в социальных сетях. Не забудьте установить энергетическую защиту, чтобы не стать объектом зависти.

Близнецы

Звезды обещают удачу Близнецам – студентам и преподавателям. Кроме того, вы можете легко пройти кастинг, собеседование, тестирование, сдать экзамен. Ваш мозг будет работать, как часы, что позволит легко справиться с любой интеллектуальной нагрузкой. Поездки пройдут гладко и бз проблем, как по маслу.

Рак

Вы получите долгожданное одобрение от окружающих, а кроме того – материальное подтверждение своего везения. Звезды порадуют вас подарками, выигрышами, премиями, прибавкой к зарплате, удачными покупками. Не отказывайтесь ни от чего, принимайте все дары с благодарностью и улыбкой.

Лев

Новолуние в вашем знаке говорит о том, что сосредоточенность на себе достигнет пиковой точки. Вы сможете разобраться в себе и понять, чего вы ищете, что вам нужно. Не бойтесь выглядеть эгоистом, вкладывайте в себя ресурсы. Также Львам удастся производить нужное впечатление, поэтому удача ждет на собеседованиях, в знакомствах.

Дева

Девам захочется побыть наедине с собой. Это похвальное желание, вам давно пора восстановить свою энергетику, отдохнуть от чужих глаз. Тем, кто ищет ответы на сложные вопросы, можно обращаться к психологам, астрологам, тарологам – на этой неделе тайники вашей натуры будут приоткрыты, и вы найдете нужные ответы.

Весы

Звезды подталкивают Весы поближе к сцене. Чего вы стесняетесь? Покажите свои таланты и прекрасные манеры! Излишняя скромность сейчас не принесет успеха. Вам можно и нужно проводить прямые эфиры и презентации, выступать на публичных мероприятиях, посещать тусовки, знакомиться онлайн или офлайн, "работать лицом".

Скорпион

Скорпионы – единственные в Зодиаке, кому на этой неделе рекомендуется работать. Бизнесмены смогут удачно отстроиться от конкурентов, карьеристы – захватить лидерские позиции в коллективе. Неделя благоприятна для ярких заявлений, выступлений, рекламы, креативных и смелых шагов.

Стрелец

У Стрельцов – учеников и студентов обнаружатся преимущества над остальными, они смогут выделиться в толпе и быстро стать звездами в своем кругу. Возможны интересные предложения от людей, живущих за рубежом, иностранных компаний. Двери, к которым вы побаивались даже подходить, откроются!

Козерог

Финансы – сфера жизни, которую Козероги нежно любят. Новолуние порадует вас приятными событиями и новостями, касающимися дивидендов, процентов, алиментов, выплат от государства. Не забудьте потратить хотя бы чисто символическую сумму на благотворительные или общественно значимые проекты.

Водолей

Одинокие Водолеи на этой неделе получат шанс на перспективное знакомство, семейные – на особенно теплое отношение партнера. Вы будете на одной волне и сможете объяснить друг другу что-то важное. Тем, в чьи обязанности на работе входит привлечение партнеров, стоит поднапрячься – результаты стоят того.

Рыбы

Рыбы, которые ждали знака свыше, чтобы начать худеть, правильно питаться или сходить к врачу – эта неделя для вас! Знак свыше перед вами, и больше нельзя медлить. Сразу после прочтения этого гороскопа берите блокнот, ручку и планируйте оздоровительные мероприятия – звезды не шутят!

13 августа 2020, 22:37

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