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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года

Фото: www.pixabay.com
Серафима Золотарёва

Серафима Золотарёва блогер

 Астролог, телеведущая проекта «Гадалка» на ТВ3, практик Огненной Магии
Луна и Венера находятся в Знаке Рака, а это значит, что у многих одиноких людей появляется желание создать семью. Те, кто уже состоит в отношениях думают о пополнении и фокусируются на обустройстве любовного гнездышка. Если вас накроет волна любви и нежности, не стесняйтесь чувств и проявляйте их как можно более ярко. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 16 августа, расскажет Серафима Золотарева.
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В финансовом отношении день также будет удачным благодаря аспекту Юпитера и Солнца. Чтобы получить дополнительный доход, не стесняйтесь использовать личные связи и требовать обещанное. Совет от гороскопа на сегодня: не берите на себя долговых обязательств, повремените с кредитом и старайтесь сохранять сбережения.

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Овен

Представителям данного знака стоит оценить прошедшие сутки и выстраивать день исходя из вчерашнего: если раньше вы стояли на пути переговоров, пора переходить к действиям. Если, наоборот, вели активный образ жизни и отстаивали свою позицию, вернитесь к диалогу. Чтобы поддержать здоровье, не стесняйтесь нагружать торс, плечи и шею. В отношении ног вы все делаете правильно, а вот все, что выше талии пора подтянуть.

Телец

Тельцы могли бы провести отличный выходной на природе, но коварные насекомые не дадут планам сбыться: может укусить слепень, что вызовет сильную реакцию. Поэтому вместо того, чтобы лежать на городском пляже и пить коктейли, придется экстренно бежать к врачу. Не думайте, что припухлость пройдет сама: возможно в ранке остались какие-то мелкие частички жала, и сами они оттуда никуда не денутся. Берегите травмированную области и не пренебрегайте компрессами. Сегодня стоит себя беречь, гласит гороскоп на 16 августа.

Близнецы

Близнецы будут балансировать между домашними делами и желанием отдохнуть. Да, дом сам себя не уберет, но как только вы решите одну задачу, сразу появится новая. Так что сделайте выбор в пользу отдыха и немного переведите дух. Для улучшения морального состояния вспомните психологические практики и смело воплощайте их в жизнь. Больше гуляйте и общайтесь с приятными людьми. Вам пора отстраниться от суеты и немного посозерцать мир.

Рак

Раки проведут отличный день в узком кругу друзей и единомышленников. Вы будете отдыхать и разговаривать по душам. Такой формат отдыха редко выпадает на вашу долю потому, что вы сознательно выбираете постоянную занятость и проактивную жизнь. Так что решение замедлиться и расслабиться станет очень удачным, утверждает гороскоп на сегодня. Ближе к вечеру пригласите гостей к себе домой: пусть ваше общение плавно перетекает из одной плоскости в другую и радует вас как можно дольше.

Лев

Неравнодушные к предметам искусства Львы получат приглашение на закрытую вставку в частном поместье. Сегодня вы не только сможете прикоснуться к прекрасному, но и блеснуть познаниями в области классической музыки и изобразительного искусства. Вечер действительно получится интересным и запоминающимся. В отношениях проявите всю страсть, на которую способны – вам откроются новые стороны отношений, если откроете для себя чувственность в сочетании с легким развратом.

Дева

Девы отстранятся от принятия любых решений и будут просто плыть по течению. Старайтесь ни во что не вмешиваться и просто наблюдать: ситуация в любом случае сложится благоприятная. Сегодня вы откроете новый способ реагировать на вещи так, чтобы они вас не травмировали и этот опыт останется с вами на всю жизнь. Даже если заплатите за урок большую цену, гордитесь этим и не унывайте. В отношении здоровья ограничьте прием пищевых добавок, рекомендует гороскоп на 16 августа.

Весы

Весы, склонные к доминированию, попытаются подавить партнера и перевернуть отношения с ног на голову. Только не очень-то увлекайтесь, разыгрывая карту жертвы обстоятельств: то, что вы говорите очень легко проверить и если вас поймают на вранье, выкрутиться уже не получится. Чтобы хорошо провести время с семьей, впишитесь в какой-нибудь семейный или дружеский праздник, где будет несколько других пар, помимо вашей. Так вы найдете себе хорошую компанию надолго.

Скорпион

Скорпионы сегодня выйдут на трупу войны с нарушителями спокойствия. Вас еще в ночь с субботы на воскресенье выбесит компания, веселящаяся под окнами. Так что утро вы встретите хмурым и невыспавшимся. Настроение улучшится только к обеду, но это не помешает вас забить грандиозными планами весь день, гласит гороскоп на сегодня. Только не переусердствуйте и отдыхайте так, чтобы в понедельник пришлось брать дополнительный выходной или открывать больничный.

Стрелец

Стрельцы с радостью присоединятся к компании, которая надолго уведет из родных мест. Природная тяга к приключениям и острым ощущениям заставит вас отправиться в неожиданный тур. Никакого комфорта и расслабленного отдыха вам в поездке не светит, но впечатлений будет много и, причем, разных. Вы не только расширите свои познания о природе вещей и окружающем мире, но и лучше станете понимать людей. Также сегодня вы сможете обрести надежного друга, который разделит с вами вашу радость.

Козерог

Козероги столкнутся со сложным выбором. Как бы вам ни хотелось пойти по пути наименьшего сопротивления, трудности будут возникать даже в самых простых вопросах, а решать их кроме вас некому. Так чтогороскоп на 16 августа советует собрать в кулак все свое упрямство и искать любые способы решения поставленных задач. В любовных отношениях вас ждет романтическое свидание со случайным знакомым, которого вы встретите рядом с домом. Новым приятелем может отказаться сосед или заблудившийся турист.

Водолей

Водолеи получат странный опыт в рабочих отношениях: нагрузка вырастет пропорционально зарплате, но к некоторым моментам вам будет непросто привыкнуть. Особенно если ваш напарник ушел в отпуск и решил не передавать текущие дела. Вы, конечно, разберетесь, что к чему, но времени и сил на это уйдёт просто море. Ближе к вечеру стоит восстановить убитые нервные клетки за коктейлем или бокалом любимого напитка.

Рыбы

Рыбы почувствуют уверенность в себе, когда выполнят сложную задачу без посторонней помощи. Вы привыкли опираться на близких и давно не погружались в решение проблем самостоятельно. Включите креатив на полную и творите так, как будто это последний в жизни проект. Результат превзойдет даже самые смелые ожидания. Если соберетесь поехать на дальние расстояния в незнакомое место, обязательно используйте карту или навигатор. Сегодня вы можете заблудитсь и потратить кучу времени на дорогу домой, предупреждает гороскоп на 16 августа.

15 августа 2020, 19:24

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