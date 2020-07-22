Для каких знаков зодиака опасен коронавирус

Пандемия охватила мир, и пока вирус не собирается сдаваться. Люди массово впадают в панику, боясь, что болезнь может затронуть и их. В связи с этим астрологи решили выяснить, кому из знаков Зодиака не стоит накручивать себя, а кому желательно быть более осторожным в этот небезопасный период.

Овен

Сам по себе представитель этого знака не склонен к быстрому подхватыванию вирусов. Однако учитывая, что он не самый предусмотрительный товарищ, где-то даже рисковый, то позаботиться о своей безопасности и ответственно выполнять профилактические рекомендации медиков в нынешнее время ему не будет лишним.







Телец

Скептически настроенные по отношению к слухам о вирусе Тельцы в большинстве своем склонны считать, что масштаб пандемии слишком преувеличен, и бояться стоит лишь падения экономики и финансового кризиса. А такое фривольное отношение к ситуации чревато неожиданными последствиями.





Близнецы

Эти люди, несмотря на рациональный подход к закупке товаров первой необходимости, в случае жесткого карантина могут быть абсолютно невнимательными в повседневной жизни. То маски забывают надеть, то перекусывают на ходу, забывая о гигиене рук, которая особенно важна в период повышенной заболеваемости. Такая халатность запросто может обернуться для них подхваченным вирусом.





Рак

А вот чересчур тревожным и впечатлительным Ракам стоит бояться не коронавируса, а панических атак и депрессий на фоне развившейся тревожности в период эпидемии. Повышенное внимание к своей персоне не позволит ни одной заразе прилипнуть к Раку. А вот нервишки все-таки стоит поберечь.





Лев

Типичный представитель этого знака Зодиака отчетливо осознает всю серьезность ситуации, поддерживает беседы по поводу соблюдения мер предосторожности, но тут же отправляется в самый эпицентр болезни: магазины, супермаркеты, торговые центры. Он вроде и понимает, что самоизоляция важна, но общения и зрелищ ему хочется больше.





Дева

Заставить Деву выйти из дома в разгар пандемии может лишь присущая ей ответственность. Пока у нее есть работа и обязательства, она не позволит себе отсиживаться на карантине в четырех стенах. При этом работа работой, но пару масок и антисептик Дева все-таки с собой прихватит. А повышенная внимательность поможет ей защитить себя от вируса.





Весы

Весы – это не те люди, которые будут прозябать в квартире, когда за окнами светит солнце и погода так и шепчет "выходи!", даже в период распространения вируса. Стоит ли удивляться, что шансы заболеть у представителей этого знака Зодиака достаточно велики?





Скорпион

Известный своим жалящим характером Скорпион не готов по команде так просто сесть и запереться в четырех стенах. И пока он сам не убедится, что вирус действительно распространяется с бешеной скоростью, он не успокоится. Из-за своей рискованности и недоверчивости Скорпион легко может попасть в сети этой злополучной болезни.





Стрелец

Вирус вирусом, но дышать свежим воздухом Стрельцу жизненно необходимо. По крайней мере, он именно так и считает. Причем под свежим воздухом подразумевается не прогулка в магазин за продуктами, а регулярные встречи с приятелями и новые знакомства, без которых он просто не представляет своей жизни. Разумеется, с таким подходом к делу подхватить вирус можно на раз-два.







Козерог

Осторожный и невероятно выносливый Козерог меньше других склонен к вирусным заболеваниям. Являясь человеком законопослушным, он не станет ставить на себе эксперименты и выходить "в люди" в разгар эпидемии. Раз сказали сидеть дома, значит так надо. А чем себя занять в период карантина, он всегда найдет.





Водолей

Приближение опасного вируса Водолей наверняка чувствовал еще задолго до его широкого распространения. Такова его природа – заглядывать далеко вперед. Вполне вероятно, что и подготовиться к нему он тоже успел. Но вот соблюдение правил безопасности ему дается очень нелегко. Вольный Водолей ни за что не променяет свободу на продолжительное сидение дома. С таким отношением к пандемии шансы заболеть у него достаточно велики.





Рыбы

Рыбы делятся на две категории людей: осторожные и невнимательные. Так вот, их склонность к заболеваемости напрямую зависит от той категории, к которой они принадлежат. Вообще у Рыб довольно часто не самый крепкий иммунитет, но большинству из них все же удается защитить себя от вируса благодаря своевременной изоляции и правильному психологическому настрою.

