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Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Фото: Дни.ру
Очень мало людей точно знают, какому делу они хотят себя посвятить. Что же делать всем остальным? Вчерашним школьникам, растерянно пытающимся выбрать, куда пойти учиться, или тем, кто за период карантина понял, что занимается не своим делом? Астролог Алена Кокарева предлагает вспомнить про свой гороскоп, ведь в нем уже заложено много интересной информации.
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Гороскоп каждого человека – это система показателей, которые рассказывают предрасположенность человека к той или иной сфере в жизни. К чему со временем человек будет тяготеть? Какие качества ему характерны, что он не любит, не понимает, что сложно дается? Что ему интереснее, а к чему он относится ровно? "Все эти базовые черты в различных комбинациях могут подсказать должность, сферу, образование, профессию – все, что может пригодиться в карьере. С чем самому человеку будет легче и приятнее работать, где развиваться. Это называется астрологической профориентацией", – поясняет астролог.

При этом Алена Кокарева обращает внимание, что гороскоп – это лишь инструмент, который помогает указать предрасположенность. Каждый волен заниматься абсолютно любым делом. "Гороскоп как рентген – покажет, в какой сфере будет меньше препятствий на пути к успеху, быстрее развитие, – говорит эксперт. – У кого-то ноги от природы длиннее – и ему легче играть в баскетбол. У кого-то голос красивый. Но и первый при желании может посвятить себя вокалу, просто ему придется учиться, развивать связки, подбирать свой жанр и диапазон. Второму же это будет естественно и он быстрее достигнет результата. И наоборот".

Представителям 12 знаков свойственны свои сильные и слабые стороны характера, которые могут пригодиться в профессии. И астрологическая профориентация помогает разобраться с самыми приоритетными и легкими сферами, подходящими характеру человека, когда не придется себя ломать и перевоспитывать.

Окупится ли идея вложения в бизнес? Лучше работать по найму или открыть ИП? А может вообще стоит задуматься об инвестировании в ценные бумаги? На эти вопросы есть ответы в астрологии.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) – вдохновители, идейные лидеры. Это люди-мотиваторы. Они хорошо презентуют, рассказывают, отстаивают свою точку зрения, выстраивают философию и стратегию развития, не боятся действовать. Из них получаются прекрасные продакт-менеджеры, руководители отделов, маркетологи, наставники и коучи.

Овен

Овны хорошо реализуются в спорте, военной специальности, высоко конкурентной среде (аукционы, торги, продвижение продукта), а также хорошо чувствуют и внедряют новые тренды. Они не боятся брать ответственность за свои решения, поэтому среди них много хороших врачей, сотрудников службы быстрого реагирования.

Лев

Львы не так стремятся к конкуренции, сколько к укреплению своих позиций. Амбассадоры, представители продаж, работа с вип клиентами, формирование и продвижение бренда (своего или чужого), творчество, медиа, сцена – там, где можно оставить свой след, свое имя и получить признание.

Стрелец

Стрельцы находят кайф в процессе движения и обучения. Им очень подходит туризм, сфера образования, иностранные языки, международные организации, транспорт, логистика, культура, юриспруденция, субкультурные движения.

Земля (Телец, Дева, Козерог) – прагматики, хорошие исполнители, которые будут вникать глубоко в суть вопроса.

Телец

Тельцы знают цену деньгам. Финансы, управление госбюджетом, госзакупки – лучшее поле деятельности для представителей этого знака. Также они любят прекрасное вокруг, поэтому они успешны как стилисты, искусствоведы, дизайнеры, повара, флористы. Но чаще все же уходят в финансы и банковское дело.

Дева

Девы – гении деталей. Часто находят себя в медицине, аптекарском деле, ветеринарии, науке и преподавании, естественных науках. Быстро схватывают языки, ориентируются в информационных технологиях, логически мыслят, поэтому могут стать хорошими программистами. Бухгалтерия и аудит тоже им подходят.

Козерог

Козерог – мастер планирования. Любит строить карьеру в госкомпаниях и учреждениях (государственное и муниципальное управление), хорошо чувствует себя при погонах (военные, таможенники). Козерог – хороший руководитель и воспитатель, риск-менеджер, сотрудник службы безопасности, юрист и судья, нотариус, строитель и проектировщик, контролер. Все, что рядом с законом и властью – его продвигает.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) – общение и контакты, дипломатия. Эти знаки ловят идеи из воздуха. Лучшие коммуникаторы.

Близнецы

Близнецы находят любую информацию даже не напрягаясь. Связи с общественностью, реклама, СМИ, журналистика, клиентский сервис, преподавание (особенно в группе), экскурсовод, блогер, автомобилист и водитель – вот список профессий для представителей этого знака.

Весы

Весы – любят статус, поэтому им приятно быть рядом с властью. Дипломатический корпус, государственное управление – для них. Также из Весов получаются отличные дикторы и ведущие. Они чувствуют моду, поэтому часто находят себя около стилистики.

Водолей

Водолеи часто находят себя в оптимизации, улучшении жизни и быта. От масштабов квартиры до масштабов страны. Их сферы – авиация и космос, ИТ-сектор, инновации и технологии, робототехника, градостроение, архитектор, smm, фото– и видео-операторы, дизайнеры.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) – эмпаты, хорошо понимают людей. Легче работать с человеческими эмоциями и скрытыми процессами.

Рак

Раки, особенно при ярко выраженном значении своего знака, чаще стремятся к закрытому женскому коллективу, не так важно в какой теме. Хороший психолог, воспитатель, сотрудник социальной сферы, гостиничного бизнеса, медицинский сотрудник, дизайнер жилых помещений, продавец недвижимости, сотрудник сферы питания, акушер – вот неполный список подходящих ему сфер деятельности.

Скорпион

Скорпион чувствует скрытое, любит копать вглубь, трансформирует себя и людей вокруг. Представителю этого знака стоит заняться психологией, коучингом, финансами и инвестированием, сотрудничать с мчс. Успех также принесут добыча природных ресурсов (например, обучение в нефтяном университете), работа в области экологии, а также медицина.

​Рыбы

Рыбы могут стать грамотным ветеринаром, социальным работником. Их также привлекает творчество и искусство, клиентский сервис, психология, медицина. Им также подходит работа в сфере добычи природных ресурсов, особенно в нефтегазовом секторе.

24 июля 2020, 14:36

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