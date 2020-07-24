Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Гороскоп каждого человека – это система показателей, которые рассказывают предрасположенность человека к той или иной сфере в жизни. К чему со временем человек будет тяготеть? Какие качества ему характерны, что он не любит, не понимает, что сложно дается? Что ему интереснее, а к чему он относится ровно? "Все эти базовые черты в различных комбинациях могут подсказать должность, сферу, образование, профессию – все, что может пригодиться в карьере. С чем самому человеку будет легче и приятнее работать, где развиваться. Это называется астрологической профориентацией", – поясняет астролог.
При этом Алена Кокарева обращает внимание, что гороскоп – это лишь инструмент, который помогает указать предрасположенность. Каждый волен заниматься абсолютно любым делом. "Гороскоп как рентген – покажет, в какой сфере будет меньше препятствий на пути к успеху, быстрее развитие, – говорит эксперт. – У кого-то ноги от природы длиннее – и ему легче играть в баскетбол. У кого-то голос красивый. Но и первый при желании может посвятить себя вокалу, просто ему придется учиться, развивать связки, подбирать свой жанр и диапазон. Второму же это будет естественно и он быстрее достигнет результата. И наоборот".
Представителям 12 знаков свойственны свои сильные и слабые стороны характера, которые могут пригодиться в профессии. И астрологическая профориентация помогает разобраться с самыми приоритетными и легкими сферами, подходящими характеру человека, когда не придется себя ломать и перевоспитывать.
Окупится ли идея вложения в бизнес? Лучше работать по найму или открыть ИП? А может вообще стоит задуматься об инвестировании в ценные бумаги? На эти вопросы есть ответы в астрологии.
Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) – вдохновители, идейные лидеры. Это люди-мотиваторы. Они хорошо презентуют, рассказывают, отстаивают свою точку зрения, выстраивают философию и стратегию развития, не боятся действовать. Из них получаются прекрасные продакт-менеджеры, руководители отделов, маркетологи, наставники и коучи.
Овен
Овны хорошо реализуются в спорте, военной специальности, высоко конкурентной среде (аукционы, торги, продвижение продукта), а также хорошо чувствуют и внедряют новые тренды. Они не боятся брать ответственность за свои решения, поэтому среди них много хороших врачей, сотрудников службы быстрого реагирования.
Лев
Львы не так стремятся к конкуренции, сколько к укреплению своих позиций. Амбассадоры, представители продаж, работа с вип клиентами, формирование и продвижение бренда (своего или чужого), творчество, медиа, сцена – там, где можно оставить свой след, свое имя и получить признание.
Стрелец
Стрельцы находят кайф в процессе движения и обучения. Им очень подходит туризм, сфера образования, иностранные языки, международные организации, транспорт, логистика, культура, юриспруденция, субкультурные движения.
Земля (Телец, Дева, Козерог) – прагматики, хорошие исполнители, которые будут вникать глубоко в суть вопроса.
Телец
Тельцы знают цену деньгам. Финансы, управление госбюджетом, госзакупки – лучшее поле деятельности для представителей этого знака. Также они любят прекрасное вокруг, поэтому они успешны как стилисты, искусствоведы, дизайнеры, повара, флористы. Но чаще все же уходят в финансы и банковское дело.
Дева
Девы – гении деталей. Часто находят себя в медицине, аптекарском деле, ветеринарии, науке и преподавании, естественных науках. Быстро схватывают языки, ориентируются в информационных технологиях, логически мыслят, поэтому могут стать хорошими программистами. Бухгалтерия и аудит тоже им подходят.
Козерог
Козерог – мастер планирования. Любит строить карьеру в госкомпаниях и учреждениях (государственное и муниципальное управление), хорошо чувствует себя при погонах (военные, таможенники). Козерог – хороший руководитель и воспитатель, риск-менеджер, сотрудник службы безопасности, юрист и судья, нотариус, строитель и проектировщик, контролер. Все, что рядом с законом и властью – его продвигает.
Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) – общение и контакты, дипломатия. Эти знаки ловят идеи из воздуха. Лучшие коммуникаторы.
Близнецы
Близнецы находят любую информацию даже не напрягаясь. Связи с общественностью, реклама, СМИ, журналистика, клиентский сервис, преподавание (особенно в группе), экскурсовод, блогер, автомобилист и водитель – вот список профессий для представителей этого знака.
Весы
Весы – любят статус, поэтому им приятно быть рядом с властью. Дипломатический корпус, государственное управление – для них. Также из Весов получаются отличные дикторы и ведущие. Они чувствуют моду, поэтому часто находят себя около стилистики.
Водолей
Водолеи часто находят себя в оптимизации, улучшении жизни и быта. От масштабов квартиры до масштабов страны. Их сферы – авиация и космос, ИТ-сектор, инновации и технологии, робототехника, градостроение, архитектор, smm, фото– и видео-операторы, дизайнеры.
Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) – эмпаты, хорошо понимают людей. Легче работать с человеческими эмоциями и скрытыми процессами.
Рак
Раки, особенно при ярко выраженном значении своего знака, чаще стремятся к закрытому женскому коллективу, не так важно в какой теме. Хороший психолог, воспитатель, сотрудник социальной сферы, гостиничного бизнеса, медицинский сотрудник, дизайнер жилых помещений, продавец недвижимости, сотрудник сферы питания, акушер – вот неполный список подходящих ему сфер деятельности.
Скорпион
Скорпион чувствует скрытое, любит копать вглубь, трансформирует себя и людей вокруг. Представителю этого знака стоит заняться психологией, коучингом, финансами и инвестированием, сотрудничать с мчс. Успех также принесут добыча природных ресурсов (например, обучение в нефтяном университете), работа в области экологии, а также медицина.
Рыбы
Рыбы могут стать грамотным ветеринаром, социальным работником. Их также привлекает творчество и искусство, клиентский сервис, психология, медицина. Им также подходит работа в сфере добычи природных ресурсов, особенно в нефтегазовом секторе.
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