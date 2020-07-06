Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года

Овны могут довериться своей интуиции, Львам стоит следить за своим языком, а Рыбам нужно остерегаться конкурентов. Подробный гороскоп для всех знаков на 7 июля публикуют "Дни.ру".



Овен

Сегодня Овны могут доверять своей интуиции. Прислушайтесь к ощущениям внутри, они могут вдохнуть в вас уверенности, или же предостеречь от некоторых поступков. Действуйте "экологично". Если вы чувствуете, что какой-то шаг вызывает у вас внутренний протест, то, возможно, делать его и не стоит, а просто отменить или идти в обход иными путями. Гороскоп говорит, идите туда, куда действительно хотите идти. Не становитесь жертвами навзянного извне чувства долга, вины и прочих манипуляций.

Телец

День хорош для того, чтобы найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят вас, Тельцы. Велика вероятность, что недостающая часть какой-то житейской головоломки все же будет найдена. Также гороскоп говорит, что во вторник, 7 июля, вам будет удаваться успешно коммуницировать с другими людьми. У вас будет возможность производить благоприятное впечатление на окружающих. Пользуйтесь этим с умом для достижения собственных целей.

Близнецы

Возможно, сегодня Близнецы будут испытывать дефицит мотивации. Если лень и апатия накроют, придется проявлять волю, чтобы добиться поставленных целей. Необходимо будет четко и размеренно идти вперед, переместив свои эмоции на задний план, и полагаясь больше на разум. Обращайтесь к фактам, а не эмоциональным всплескам. Используйте только качественную информацию. Также гороскоп предупреждает, будьте внимательны к своим словам.

Рак

Раки, радуйтесь лету и заряжайтесь энергией! Сегодня постарайтесь сделать приятное и телу, и духу. Займитесь спортом, съешьте что-нибудь вкусненькое, уделите время любимому виду досуга, научитесь чему-нибудь новому. Любые подобные начинания пойдут вам впрок. Также гороскоп говорит, во вторник, 7 июля, смотрите на мир вокруг себя. Вы сможете найти много хороших возможностей, перспектив и знакомств, да и просто насладиться чем-нибудь красивым. Вы будете удивлены тому, как много интересного происходит вокруг каждую секунду.

Лев

Львам стоит обращать внимание на то, что они говорят. Сегодня неудачно подобранные слова, двусмысленная фраза или походя брошенная претензия могут стать причиной серьезного недопонимания. Говоря о других людях, даже если это происходит не в их присутствии убедитесь, что вы не используете формулировок, которые могли бы расстроить или обидеть. Сплетни могут разнести ваши слова очень далеко. Гороскоп говорит, имейте в виду, что ваше мнение в этот день будет оказывать сильное влияние на окружающих людей и, вероятно, достигнет гораздо большего количества ушей, чем вы рассчитываете.

Дева

Девы, сегодня время действовать. Если какие-то шаги давно перезрели, то уже может просто не оказаться возможности откладывать их на более поздний срок снова. Поэтому проявите решительность и рациональный подход. Если вам нужна помощь специалиста – воспользуйтесь ей, не полагаясь на авось и "метод тыка", это поможет вам сэкономить время и нервы. Гороскоп говорит, сейчас не время для неуверенности и сомнений. Коль взялись за дело – не бойтесь.

Весы

Сознание Весов сегодня может быть немного "расфокусированным". Вам будет достаточно трудно определиться, как действовать и куда идти. Если ситуация позволяет, то лучше вообще в этот день воздержаться от сложных и важных решений. Если же время не ждет, то нужно дотошно взвесить все за и против, узнать мнение знающих людей. Также гороскоп говорит, что во вторник, 7 июля, время для избавления от старых привычек, которые больше вам не служат, а лишь только отнимают время и ресурсы.

Скорпион

Скорпионам нужно набраться сил. Поэтому постарайтесь сегодня обеспечить себе питательную среду, которая зарядит вас. Займитесь спортом, устройте себе прогулку, создайте дома приятную атмосферу. Окружение должно позволять вам сделать глубокий вдох и наполнить свои легкие свежей жизненной энергией. Гороскоп говорит, структурируйте пространство, уменьшая хаус внутри и вне себя, держите нос по ветру и будьте открыты для новых впечатлений.

Стрелец

Стрельцам, которые давно вынашивали в себе какие-то идеи и мысли, стоит именно сегодня использовать их на практике. Это отличная возможность расширить собственные горизонты и наметить новые перспективные пути. Это день, чтобы действовать. Поэтому ставьте себе цели и идите вперед. Гороскоп говорит, во вторник, 7 июля, выведите на передний план сильные и предприимчивые черты своей натуры. И тогда шансы на успех сильно возрастут.

Козерог

Сегодня у Козерогов хороший день для наведения мостов дружбы и налаживания новых контактов. Если вы окажетесь в местах, подразумевающих общение и обмен идеями – постарайтесь извлечь из этого максимальную пользу. Также гороскоп говорит, что в этот день не следует сильно распылять свои силы, берясь за несколько дел сразу. Лучше сосредоточиться на чем-то одном, самом важном. Выберите главный путь и придерживайтесь его.

Водолей

Водолеи могут быть сегодня несколько рассеянными. В этот день трудно держать фокус внимания и концентрировать усилия на задаче. С этим ничего не поделаешь. Если варианта переждать нет, тогда остается лишь проявлять волю и разум. Если же вы можете отложить дела на другой день, тогда пока просто поисследуйте проблематику, задайте вопросы специалистам, соберите всю необходимую информацию. Гороскоп советует главное – сохраняйте оптимизм, и тогда все получится.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут столкнуться с сильным противодействием со стороны конкурентов. Не позволяйте эмоциям захлестнуть вас. Сохраняйте холодный ум и смотрите на проблему системно. Помните о перспективе, не размениваясь на сиюминутные конфликты. Гороскоп говорит, во вторник, 7 июля, соблюдайте осторожность и хорошо все обдумайте, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Только так вы сможете сделать правильный выбор.