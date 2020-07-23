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Гороскоп на неделю, с 27 июля по 2 августа 2020 года

Гороскоп на неделю, с 27 июля по 2 августа 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Кажется, этим летом звезды хотят приучить нас к правилу: "Понедельник – день тяжелый!" Которую неделю подряд мы начинаем в не самой комфортной обстановке, и на этот раз проблемы будут связаны с повышенным риском конфликтов. Некоторые люди будут на взводе, причем без всяких видимых причин: найти логику в их поведении будет трудно.
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"Руководствуйтесь убеждением о том, что худой мир лучше доброй ссоры, и держите себя в руках, – советует астролог Лилия Любимова. – Ближе к середине недели градус напряжения спадет, но и это время еще нельзя будет назвать безмятежным. Однако появится и позитивный момент: начиная со среды активизируется творческое воображение, что поможет многим уйти с головой в работу".

Лучшим днем недели будет четверг: он повысит наши шансы на победу до 100%. Марс, проходя через королевский градус Овна, словно попутный ветер, будет подталкивать нас вперед. Планета, отвечающая за волю, целеустремленность и действия, возьмет все лучшее от упрямого и смелого Овна. Если грамотно распорядиться энергией этого дня, можно добиться успеха даже в безнадежном деле.

Ну а ближе к выходным все бури улягутся, и в субботу ослабленное Солнце призовет нас сбавить темп. Физических сил станет меньше, упадет концентрация внимания (будьте осторожнее на дорогах!), закономерно захочется отдохнуть. Субботу и воскресенье лучше провести дома или на даче, где ваш досуг отлично скрасят любимый гамак, интересная книга, свежие овощи с грядок и ароматные шашлыки.

Овен

Пространство вокруг вас буквально искрит, вы заметили? Очень много эмоций! Все потому что Овен на этой неделе будет находиться в эпицентре космических событий. Ваша задача: ни с кем не разругаться в пух и прах, сохранять холодную голову и здоровье, чтобы суметь воспользоваться шансами, которые подарят звезды.

Телец

Вы наверное знаете, что слона, попавшего в посудную лавку, выманивают лакомством, которое несут к выходу. Чтобы не разрушить отношения с близкими на этой неделе, представьте себя таким слоном. Найдите очень интересное дело, которое вас сильно заводит, и увлеченно занимайтесь только им, не реагируя на провокации.

Близнецы

Если не считать затяжной истории, связанной с какими-то туманными обстоятельствами, ваша жизнь на этой неделе вполне тянет на статус "У меня все супер!" Особенно удачными могут быть свидания, знакомства и другие романтические мероприятия. А если вы еще и сумеете не запустить дела на работе, будет действительно супер.

Рак

Перед Раками возникли непростые задачи, поэтому победа над обстоятельствами может действительно стать для вас делом чести. Суть в том, что на этой неделе вы можете попасть под давление со стороны начальства, чиновников или старших родственников. В любой ситуации опирайтесь на свои внутренние силы, не ищите помощь извне.

Лев

Это не самая плохая неделя для Львов, но и назвать ее безмятежно счастливой не получится. Сложный аспект Солнца в вашем знаке с Ураном будет создавать напряжение. Учитывая, что в месяц рождения люди становятся особенно рассеянными и уязвимыми, будьте внимательны за рулем, а также с электроприборами и огнем.

Дева

Не удивляйтесь, если вас потянет к уединению и одиночеству – звезды настраивают вас именно на такой досуг. Эта неделя поможет разобраться в себе и переоценить свой круг общения. Возможно, с кем-то из друзей вы расстанетесь, а от кого-то отстранитесь на время. В любом случае вы будете больше заняты собой, и это правильно.

Весы

Работа и еще раз работа! Даже если вы в отпуске, дела найдут вас и там: придется отвечать на письма и вопросы. Период, когда все самое важное в вашей жизни происходит именно на работе, пока даже не думает заканчиваться. Так что набирайтесь терпения и учитесь выкраивать время на себя, чтобы не допустить выгорания.

Скорпион

Скорпионам совсем не до отдыха: слишком много событий происходит на работе или учебе. Вам предстоит и бумажная волокита, и активное деловое общение. В общем, дела, которые совсем не ассоциируются с летом и отдыхом. Тем не менее, в ваших силах периодически устраивать себе полный релакс!

Стрелец

Стрельцы оказались среди тех немногочисленных счастливчиков, которым неделя может принести приятные сюрпризы. Обратите внимание на среду (в этот день вы будете полны сил и у вас будет отличное самочувствие) и четверг (ваши пробивные способности будут на высоте). К выходным активность лучше свернуть и порадоваться итогам.

Козерог

На этой неделе Козерогам придется осваивать искусство переговоров на интимные темы (с партнером) и учиться отстаивать свои интересы (с сотрудниками банка, налоговой инспекции или страховой компании). Даже если ваша победа не будет безоговорочной, вы получите опыт, который навсегда останется в вашем арсенале.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут растеряться: слишком много задач потребуют решения. Но звезды советуют первым делом позаботиться о своем здоровье. Прислушайтесь к себе, честно оцените свое состояние, займитесь профилактикой. И только после этого переходите к делам, отсекая второстепенные и несрочные.

Рыбы

Начало недели выбьет из колеи многих, но только не Рыб. Вы наоборот, почувствуете вокруг себя некое защитное пространство, оберегающее от внешнего мира. А вот с середины недели стоит включить на максимум осторожность и бдительность, особенно на дорогах, под солнцем и с электроприборами.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный | Китайский | Славянский

23 июля 2020, 15:05

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