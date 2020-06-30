Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
30 июня
Лента новостей
19:29
Житель Алтая бросил жену-инвалида в подвал и избил до смерти
19:16
Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить
18:51
Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19
18:40
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
18:21
Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт
18:07
Косметолог рассказала о способе "загореть" без солнца и солярия
17:56
В Анапе ребенок умер, играя в песке на пляже
17:47
Концерты drive-in: в Лужниках выступят The Hatters и Zivert
17:34
"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца
17:33
Звезда сериала "Воронины" Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать
17:04
44-летняя звезда "Клона" Джованна Антонелли продемонстрировала стройное тело в микрокупальнике
16:34
Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
16:32
В Подмосковье 14-летний школьник до смерти забил мужчину
16:32
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
16:17
Жители Подмосковья жалуются на нашествие змей
16:07
Кадыров призвал сделать Путина президентом пожизненно
16:00
Звезды "Великолепного века" Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми
16:00
Школьникам из разных классов запретят общаться между собой
16:00
Режиссер "Приключений Незнайки" попал в больницу
15:54
Дроздов открестился от дружбы с Познером
15:21
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения
15:18
Похудевшая Ирина Пегова спровоцировала жаркие споры в Сети
15:12
Анна Мария Ефремова махнула рукой на свою мать
14:52
Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы
14:42
Башаров вышел сухим из воды после скандала с избиением жены
14:41
Закирова с длинными волосами шокировала народ
14:40
Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина
14:27
Хабиб Нурмагомедов поведал о трудностях профессиональной борьбы: Это не игра
14:12
"Дешевый и омерзительный спектакль": Волочкова рвет и мечет из-за слитого видео ее отдыха
14:06
Путин дал напутствие россиянам перед днем голосования по поправкам к Конституции
14:06
Жительница Украины пострадала от удара молнии через розетку
13:57
В Москве при загадочных обстоятельствах погиб известный актер
13:44
Женатый актер Гуськов оказался причастным к появлению пятого ребенка Порошиной
13:35
Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака
13:18
Сергей Шнуров получил престижную должность
13:09
Павел Деревянко высказался о появлении полиции на съемках сериала "Беспринципные": Фигня какая-то
12:55
Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар
12:50
На якутской шахте произошел пожар
12:38
Анонсировано новое обращение Путина к россиянам
12:37
Наталия Гулькина отреагировала на использование своей песни в американском сериале "Менталист"
12:25
Рудковская устроила разборки с матерью из-за Гнома Гномыча
12:11
Под Нижним Новгородом при пожаре погибли 4 человека
11:57
Слепаков переписал сценарий сериала "Окаянные дни" ради дочерей Машковой: Блат блатом погоняет
11:51
Принц Гарри сгорел со стыда из-за несдержанной Меган Маркл
11:45
Купившая за 120 миллионов рублей квартиру Бузова рассказала о безденежье
11:25
Звезде "Папиных дочек" Карпович угрожают расправой после слухов о романе с Прилучным : Ты ему не пара, ты скелетина страшная
11:16
Молитесь за нее: врачи спасают инфицированную Аниту Цой
11:01
"И спелись, и спились": Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым
10:55
"Богомолица в сарафане с ****": Солнцев плюнул в Волочкову за грехопадение и блуд
10:51
В ТиНАО авария унесла человеческую жизнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ткнули клумбой в рыло": Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак
Умерла на руках у дочери: люди несут цветы к могиле Утяшевой
"Не ее лицо": Пугачева без косметики напугала народ
Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре
"От нее тошнило. Это такая гадость": друг Петросяна вылил на Брухунову ушат помоев
Появились подробности романа Гагариной с молодым продюсером: Живет на две семьи
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Тельцам нужно уделить внимание здоровью, Раки посвятят день любви и творчеству, а Весам следует сконцентрироваться на работе. Подробности читайте в гороскопе от "Дни.ру".
прочитано 178 раз

Овен

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Рака

Как завоевать мужчину-Льва

Как целуются мужчины разных знаков зодиака

Сегодня вы будете идти по жизни играючи. Вероятность успеха в самых разных областях будет повышенной. Не бойтесь пробовать новое и экспериментировать. Верьте в себя и в свои силы.

Как говорится, флаг в руки и полный вперед. Гороскоп говорит, лучше всего позволить себе действовать нестандартно. Устоявшиеся шаблоны поведения, не исключено, не самые эффективные. Поэтому стоит позволить себе приобрести свежий разнообразный опыт. Как минимум, он обогатит вашу картину мира.

Телец

Сколько бы важных дел у вас ни было, не забывайте про свое здоровье. Это важнейший жизненный ресурс, и его нельзя быстро восстановить и пополнить, будто долить бензина в бак автомобиля. Если здоровье заканчивается – это поломка, на лечение которой нужно время. Поэтому гороскоп советует не доводить до этого, особенно если вы чувствуете подступающее недомогание – не пускайте дело на самотек. Во вторник, 23 июня, пристально обращайте внимание на сигналы, которые подает ваш организм.

Близнецы

Постарайтесь отказаться сегодня от любого рода авантюр. Весьма вероятно, что фортуна от вас отвернется, поэтому не стоит играть в азартные игры с судьбой. Этот день нужно сделать максимально "предсказуемым". Сначала семь раз отмерьте, прежде чем делать действие, будьте изначально уверены в результате. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, не доверяйте важные вещи воле случая. Планируйте свои шаги и мыслите трезво. Если в чем-то не уверены, то лучше откажитесь или перенесите это дела на другой день.

Рак

Сегодня у вас будет отличный день для проявлений любви и творчества. Создавайте вокруг себя атмосферу романтики и художественного вдохновения. Чем бы вы не занимались, это должно приносить вам истинное удовольствие и душевный полет. Гороскоп советует, созидайте, дарите тепло близким людям, делитесь с соратниками своими идеями и задумками. Не забывайте и о помощи людям, которые в этом очень нуждаются. Вся потраченная энергия в итоге к вам вернется, поэтому нет нужды экономить силы.

Лев

Расставьте приоритеты. Сегодня будет крайне сложно успеть сразу везде. Поэтому следует сконцентрироваться на самых важных вещах. Когда вы выберете основные направления – действуйте, получайте удовольствие от процесса и достигнутых результатов. Гороскоп говорит, у вас есть все необходимое, чтобы вам сопутствовал успех в главных начинаниях. А большего вам сейчас и не надо. Поэтому дерзайте.

Дева

Разнообразьте свой день. Постарайтесь сегодня сказать "нет" рутине и монотонности. Попробуйте сделать что-либо не так, как обычно, получать новый опыт и впечатления. Сделайте шаг из зоны комфорта. И не бойтесь, это будет не страх, а ощущение совершенно новых просторов и свободы. Точка приложения сил может быть любая: в работе, в любви, в увлечениях и саморазвитии. Выбирайте сами, что для вас в данный момент важнее. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, почувствуйте себя смелыми первооткрывателями.

Весы

Сосредоточьтесь на своей профессиональной деятельности. Если у вас накопились дела, которые уже давно пора бы разобрать – сделайте это, не откладывая в еще более долгий ящик. Также есть неплохие шансы, чтобы проявить себя. Все необходимые навыки и опыт в вашем активе имеются. Наметьте круг задач, требующих решения, и двигайтесь вперед. Не исключено, что успех придет к вам быстрее, чем вам казалось при первых прогнозах. Гороскоп говорит, просто покажите окружающим на что вы способны.

Скорпион

Уделите внимание своей личной жизни. Вероятно, от вас уже давно ждут слов любви и поддержки - подарите их близкому человеку. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, постарайтесь создать атмосферу, где вы оба сможете чувствовать себя частями одного целого. Это поможет вам продвинуться в отношениях и понимании друг друга. Если же вы в данный момент свободны – постарайтесь просто непринужденно общаться, отбросив в сторону любые серьезные далеко идущие намерения. Есть шанс, что именно из игривого флирта может что-то да получиться.

Стрелец

Сегодня не стоит бросать слов на ветер. Не говорите "гоп", пока не перепрыгните. Пустая, ничем не подкрепленная бравада, когда дело еще не сделано – неуместна. Действуйте осторожно, скромно и даже временами скрытно. Это вас оградит от давления со стороны тех, кто начнет вас отговаривать от планов и сеять зерна сомнения в собственных силах. Также вы сможете сохранить лицо, даже если задуманное не получится. Гороскоп говорит, прежде чем действовать, хорошо взвесьте все за и против.

Козерог

Если различные проблемы уже слепились в снежный ком, который день ото дня только нарастает, то настало время с этим что-то делать. Постарайтесь сегодня решить как можно больше вопросов, чтобы хоть как-то разгрузить ношу на своих плечах. Это могут быть дела в самых разных сферах. Во вторник, 23 июня, действуйте поступательно и планомерно, расставив приоритеты. Это даст максимальные шансы на успешный исход.

Водолей

Не стесняйтесь обращаться за помощью или предлагать сотрудничество. Если вы ощущаете, что впереди такие дела, где вы одни можете попросту не справиться – ищите поддержки и тех, с кем можно объединить усилия. Консультируйтесь со знающими специалистами, ищите людей, с которыми у вас совпадают интересы и цели. Так будет легче достигнуть намеченного. Гороскоп говорит, идти в наступление можно гораздо увереннее, если у вас прикрыты фланги и есть надежный тыл.

Рыбы

Не поддавайтесь на провокации. Сегодня есть высокая вероятность возникновения конфликтов. Но едва ли они будут в ваших интересах. Поэтому нужно проявить, дипломатичность, миролюбие и даже кое-где изворотливость, чтобы не быть втянутыми в разборки, которые вам совершенно невыгодны. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, постарайтесь находить быстрые компромиссные решения и не совать нос не в свои дела и склоки.

Гороскоп на июнь 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

30 июня 2020, 18:40

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины
Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Зеленскому пригрозили уголовным делом за закон о запрете русскоязычных школ

Шоу-бизнес

Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
Борющийся с раком крови банкир Тиньков переболел коронавирусом
Дроздов открестился от дружбы с Познером
Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить

У артистки сорвались десятки концертов
Шоу-бизнес

Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт

Шоумен не понимает позицию звезды
Шоу-бизнес

Душевное здоровье мужа Гагариной вызвало опасения

Поклонники бьют тревогу
Шоу-бизнес

"И спелись, и спились": Галкин выступил в лесу с Басковым и Мазаевым

Артисты исполнили хит Александра Серова

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+