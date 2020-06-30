Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года

Тельцам нужно уделить внимание здоровью, Раки посвятят день любви и творчеству, а Весам следует сконцентрироваться на работе. Подробности читайте в гороскопе от "Дни.ру".

Овен

Сегодня вы будете идти по жизни играючи. Вероятность успеха в самых разных областях будет повышенной. Не бойтесь пробовать новое и экспериментировать. Верьте в себя и в свои силы.

Как говорится, флаг в руки и полный вперед. Гороскоп говорит, лучше всего позволить себе действовать нестандартно. Устоявшиеся шаблоны поведения, не исключено, не самые эффективные. Поэтому стоит позволить себе приобрести свежий разнообразный опыт. Как минимум, он обогатит вашу картину мира.

Телец

Сколько бы важных дел у вас ни было, не забывайте про свое здоровье. Это важнейший жизненный ресурс, и его нельзя быстро восстановить и пополнить, будто долить бензина в бак автомобиля. Если здоровье заканчивается – это поломка, на лечение которой нужно время. Поэтому гороскоп советует не доводить до этого, особенно если вы чувствуете подступающее недомогание – не пускайте дело на самотек. Во вторник, 23 июня, пристально обращайте внимание на сигналы, которые подает ваш организм.

Близнецы

Постарайтесь отказаться сегодня от любого рода авантюр. Весьма вероятно, что фортуна от вас отвернется, поэтому не стоит играть в азартные игры с судьбой. Этот день нужно сделать максимально "предсказуемым". Сначала семь раз отмерьте, прежде чем делать действие, будьте изначально уверены в результате. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, не доверяйте важные вещи воле случая. Планируйте свои шаги и мыслите трезво. Если в чем-то не уверены, то лучше откажитесь или перенесите это дела на другой день.

Рак

Сегодня у вас будет отличный день для проявлений любви и творчества. Создавайте вокруг себя атмосферу романтики и художественного вдохновения. Чем бы вы не занимались, это должно приносить вам истинное удовольствие и душевный полет. Гороскоп советует, созидайте, дарите тепло близким людям, делитесь с соратниками своими идеями и задумками. Не забывайте и о помощи людям, которые в этом очень нуждаются. Вся потраченная энергия в итоге к вам вернется, поэтому нет нужды экономить силы.

Лев

Расставьте приоритеты. Сегодня будет крайне сложно успеть сразу везде. Поэтому следует сконцентрироваться на самых важных вещах. Когда вы выберете основные направления – действуйте, получайте удовольствие от процесса и достигнутых результатов. Гороскоп говорит, у вас есть все необходимое, чтобы вам сопутствовал успех в главных начинаниях. А большего вам сейчас и не надо. Поэтому дерзайте.

Дева

Разнообразьте свой день. Постарайтесь сегодня сказать "нет" рутине и монотонности. Попробуйте сделать что-либо не так, как обычно, получать новый опыт и впечатления. Сделайте шаг из зоны комфорта. И не бойтесь, это будет не страх, а ощущение совершенно новых просторов и свободы. Точка приложения сил может быть любая: в работе, в любви, в увлечениях и саморазвитии. Выбирайте сами, что для вас в данный момент важнее. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, почувствуйте себя смелыми первооткрывателями.

Весы

Сосредоточьтесь на своей профессиональной деятельности. Если у вас накопились дела, которые уже давно пора бы разобрать – сделайте это, не откладывая в еще более долгий ящик. Также есть неплохие шансы, чтобы проявить себя. Все необходимые навыки и опыт в вашем активе имеются. Наметьте круг задач, требующих решения, и двигайтесь вперед. Не исключено, что успех придет к вам быстрее, чем вам казалось при первых прогнозах. Гороскоп говорит, просто покажите окружающим на что вы способны.

Скорпион

Уделите внимание своей личной жизни. Вероятно, от вас уже давно ждут слов любви и поддержки - подарите их близкому человеку. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, постарайтесь создать атмосферу, где вы оба сможете чувствовать себя частями одного целого. Это поможет вам продвинуться в отношениях и понимании друг друга. Если же вы в данный момент свободны – постарайтесь просто непринужденно общаться, отбросив в сторону любые серьезные далеко идущие намерения. Есть шанс, что именно из игривого флирта может что-то да получиться.

Стрелец

Сегодня не стоит бросать слов на ветер. Не говорите "гоп", пока не перепрыгните. Пустая, ничем не подкрепленная бравада, когда дело еще не сделано – неуместна. Действуйте осторожно, скромно и даже временами скрытно. Это вас оградит от давления со стороны тех, кто начнет вас отговаривать от планов и сеять зерна сомнения в собственных силах. Также вы сможете сохранить лицо, даже если задуманное не получится. Гороскоп говорит, прежде чем действовать, хорошо взвесьте все за и против.

Козерог

Если различные проблемы уже слепились в снежный ком, который день ото дня только нарастает, то настало время с этим что-то делать. Постарайтесь сегодня решить как можно больше вопросов, чтобы хоть как-то разгрузить ношу на своих плечах. Это могут быть дела в самых разных сферах. Во вторник, 23 июня, действуйте поступательно и планомерно, расставив приоритеты. Это даст максимальные шансы на успешный исход.

Водолей

Не стесняйтесь обращаться за помощью или предлагать сотрудничество. Если вы ощущаете, что впереди такие дела, где вы одни можете попросту не справиться – ищите поддержки и тех, с кем можно объединить усилия. Консультируйтесь со знающими специалистами, ищите людей, с которыми у вас совпадают интересы и цели. Так будет легче достигнуть намеченного. Гороскоп говорит, идти в наступление можно гораздо увереннее, если у вас прикрыты фланги и есть надежный тыл.

Рыбы

Не поддавайтесь на провокации. Сегодня есть высокая вероятность возникновения конфликтов. Но едва ли они будут в ваших интересах. Поэтому нужно проявить, дипломатичность, миролюбие и даже кое-где изворотливость, чтобы не быть втянутыми в разборки, которые вам совершенно невыгодны. Гороскоп говорит, во вторник, 23 июня, постарайтесь находить быстрые компромиссные решения и не совать нос не в свои дела и склоки.