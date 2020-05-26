Гороскоп на июнь 2020 года

В июне 2020 года нас ожидает ретроградное движение сразу нескольких планет – Венеры, Сатурна, Юпитера и Меркурия. Несмотря на ретроградный Меркурий, который начинает свое движение с 18 июня и не влечет за собой хороших новостей, ретроградная Венера, стоящая в этом положении до 18 июня, наоборот, принесет много нового и любые новости необходимо принять себе во благо.

В этом месяце есть две основные негативные даты – лунное затмение 5 июня и солнечное затмение 21 июня. Эти дни рекомендуется посвятить уборке в доме и времяпрепровождению с родными, а также отказаться от важных дел и построения планов. А на что обратить внимание каждому знаку зодиака в июне советует астролог и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

Овен

У Овнов в июне есть хорошие шансы найти новые источники дохода. Но будьте аккуратнее с людьми, которые предлагают вам подработку. Выясните для начала все о компании, в которой вам предлагают должность. Есть большая вероятность связей с мошенниками. Также гороскоп не рекомендует занимать деньги: вы рискуете увязнуть в долговой яме. Постарайтесь не ввязываться в сомнительные авантюры и лучше ограничить себя в некоторых растратах, чтобы сэкономить. Зато в отношениях со второй половинкой все будет гладко, если конечно вы не будете строить иллюзий и накручивать себя по пустякам.

Телец

Июнь станет эмоционально тяжелым для Тельцов, вероятны ссоры и недопонимания с близкими. Поэтому, держите себя в руках и не говорите лишнего родным людям. Скорее всего, это связано с вашей активностью и импульсивностью, которые можно влить в нужное русло и направить свои силы в денежные заработки. А у одиноких Тельцов сейчас благоприятное время для поиска второй половинки.

Близнецы

В этом месяце вам обязательно захочется себя чем-нибудь побаловать, и ни в коем случае не отказывайте себе в этом, иначе ваша раздражительность будет нарастать. Устраивайте себе праздники и введите в свой быт ритуалы, которые приносят вам удовольствие. Очень быстро это поможет обрести душевное равновесие и вернет радость к жизни. А это обязательно заметят окружающие, в том числе и противоположный пол. Кстати, как раз в июне гороскоп рекомендует Близнецам разнообразить свою сексуальную жизнь.

Рак

Реализация в творчестве для Раков станет одной из основных задач июня. Вам нужно обязательно присмотреться к себе и понять, в чем вы можете найти отдушину и какое интересное хобби станет для вас новым занятием. Здесь важно рассматривать новые увлечения не просто как увлечения, а увидеть в этом перспективы. Поэтому все то, что связано с интернетом и продвижением в сети, рассматривайте в первую очередь. Кстати, у многих Раков на высоте дизайнерские способности, а это творческое направление уже давно зарекомендовало себя на рынке креативного труда.

Лев

Пожалуй, самый трудолюбивый знак зодиака в июне – Лев – вновь будет на своем месте. Работа – это то, во что вы вольете всю свою энергию. Не отказывайтесь и от новых дополнительных источников дохода, вы обязательно осилите и сверхурочные часы. А что касается отношений со второй половинкой, то именно ваше отсутствие дома может стать причиной разладов, поэтому не забывайте радовать своего партнера подарками.

Дева

Девам в июне-месяце будет сопутствовать удача, в первую очередь во всем, что касается работы. Поэтому вам стоит фокусироваться именно на заработке, а личная жизнь сейчас точно подождет. Используйте это время на полную, именно сейчас у вас есть отличная возможность выйти на новый уровень жизни, реализовать свои давние финансовые мечты и осуществить планы.

Весы

Самоизоляция пошла Весам только на пользу. Вы заметно окрепли, а ваша интуиция стала еще более развита. Для многих Весов уединение вошло в привычку и они даже не собираются вылезать из своего панциря, что дает вашему образу жизни особый комфорт. Тем не менее, налаживать коммуникацию со внешним миром в июне все равно придется, хотя бы для того, чтобы не выпасть из обоймы, говорится в гороскопе на июнь. Но делайте это постепенно, дабы не навредить себе.

Скорпион

Вспыльчивость Скорпионов в этом месяце будет на пределе, поэтому, чтобы не навредить себе и окружающим, найдите способ для продуктивного вымещения негатива. Отличным вариантом здесь станет любой спорт. Также старайтесь больше гулять у воды – она забирает отрицательную энергетику. И отдельный совет гороскопа – будьте внимательнее за рулем, высока вероятность ДТП именно из-за вашей раздражительности.

Стрелец

Этот месяц для Стрельцов будет коммуникационно сложным. Высока вероятность конфликтов. Поэтому, посвящайте львиную долю времени в июне уединению и построению глобальных планов (в том числе и бизнес), тем более, что вдохновения у вас сейчас хватит на множество проектов. Что касается личной жизни, то именно романтика и любовь будут вас спасать от временной хандры. Одиноким Стрельцам стоит приступить к поискам партнера, советует гороскоп.

Козерог

Козерогам в июне захочется уединения, поэтому деликатно объясните своему окружению о важности личного пространства. Если у вас есть возможность уехать на некоторое время за город, то это будет лучшим лекарством от всех депрессий. А если ваша работа связана с творчеством, то именно вблизи к природе вам будет особенно комфортно работать. Самореализация для Козерогов сейчас на первом месте.

Водолей

В первую половину июня Водолеям желательно посвятить себя работе и построению карьеры. Это станет для вас определенным отвлечением (причем с пользой) от всех дурных мыслей, которые преследуют вас еще с мая. Кстати, именно в июне высока вероятность того, что вы сможете придумать и запустить успешный стартап. К концу месяца ваше настроение станет намного оптимистичней.

Рыбы

Месяц хорош для заработка и поиска новых источников дохода Рыб. Не бойтесь себя перегрузить, вы обязательно со всем справитесь, а отдельные идеи принесут в будущем хорошие плоды. Предлагайте начальству свою инициативу, это обязательно вам зачтется. А также неплохо будет подумать о запуске своего собственного дела, гороскоп на июнь сулит успех вашим начинаниям!