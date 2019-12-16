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Гороскоп

Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года

Фото: pixabay.com
2020 год будет насыщенным: нас ожидает множество астрологических событий, которые обещают новые возможности и влекут за собой перемены – как в жизни отдельных людей, так и на уровне государств. Астролог Валерия Васильева делится подробным астрологическим прогнозом на предстоящий год.
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10 января произойдет лунное затмение в созвездии Рака. Коснется оно всех нас, но больше всего его почувствуют Раки и Козероги, особенно родившиеся с 7 по 13 июля и с 7 по 13 января. Затмение – это всегда перемены, порой неожиданные. А еще это возможность заложить что-то новое и судьбоносное. В древние времена астрологи относились к затмениям настороженно, потому как они всегда несли элемент фатума. Поэтому существуют определенные правила поведения в день затмения, а также за три дня до и три дня после него:

  • Не начинать никаких важных дел
  • Ни в коем случае не планировать операции и серьезные манипуляции со здоровьем
  • Не принимать важных решений
  • Крупные покупки лучше также отложить

А вот если вы хотели избавиться от чего-то – бросить курить, похудеть, расстаться навсегда с изжившими себя отношениями, то затмение, это самое подходящее время для этого

Почти в это же время в знаке Козерога соединятся две очень мощные и серьезные планеты — Сатурн и Плутон. Первый символизирует систему, ответственность, политику, структуру; второй олицетворяет трансформацию, перемены, начало нового этапа. Последний раз такое соединение было в 1982 году. Стоит ожидать серьезных перемен на политической арене и наблюдать зарождение новых трендов, возможна перестройка системы. Обстановка будет накаляться. Высока вероятность, что нас ждет выраженное противостояние лидеров двух стран. Это соединение запустит новый цикл событий, который мы будем ощущать еще долго.

Сюрпризы и неожиданные соединения в небе

Также в январе нас ожидают сюрпризы. Уран – планета неожиданностей, всего необычного и нового – выйдет из ретро-фазы и продолжит директное движение. Перемены окажутся неожиданными и, скорее всего, мы все их почувствуем, в особенности это коснется Тельцов и Скорпионов. По аналогичному градусу в созвездии Тельца Уран уже проходил весной 2019 года: можете вспомнить какие события того периода происходили в вашей жизни, они могут получить новый виток развития.

Фото: pixabay.com 

С 17 февраля по 10 марта Меркурий будет находиться в ретрофазе. Меркурий находится очень близко к Земле, поэтому его ретрофазы мы ощущаем особенно сильно. Меркурий в астрологии отвечает за обучение, контакты, информацию, знакомства, общение, планы, документы, поездки, переговоры, а также технику и транспортные средства. На ретрофазе все дела, связанные с этими сферами, могут замедлиться. Не рекомендуется в период с 17 февраля по 10 марта покупать автомобили и технику, планировать переезды, назначать переговоры и подписывать важные документы. Можно: завершать старые дела, избавляться от ненужных вещей, возобновлять обучение либо отношения. На ретромеркурии часто всплывают люди из прошлого, бывшие возлюбленные, друзья, с которыми была долгая пауза в общении, не удивляйтесь!

В конце марта-апреле случится еще одно интересное соединение – Плутона и Юпитера. С одной стороны, это хорошо: такое соединение планет может дать всем нам большие возможности, так как Юпитер – очень позитивная планета, в древности ее называли Планета Королей или Планета Большого Счастья. Но с другой стороны, на уровне государств возможны перемены в сфере мировых финансов, убеждений, идеологии, религии, социума. Возможны серьезные колебания доллара. 25 апреля Плутон развернется в ретрофазу, в которой будет находиться до 04 октября. Плутон – это планета трансформаций, и конечно наибольшую трансформацию, наибольшие перемены он принесет Козерогам и Ракам, родившимся с 11.01 по 15.01 и с 11.07 по 15.07 соответственно, для которых 2020 год будет годом больших перемен.

Любовь и развитие

13 мая Венера будет находиться в ретрофазе до 25 июня. Венера отвечает за любовь, красоту и финансы. Поэтому в этот период лучше не планировать никаких дел, связанных с красотой: пластические операции, инъекции, смена имиджа. Результат может быть не таким, как вы ожидаете, поэтому рекомендуется отложить все эти вещи на конец июня. Так же, как и на ретромеркурии, здесь могут объявиться бывшие возлюбленные.  

В целом в мае-июне лучше не планировать важных дел, финансовых операций, переговоров с иностранцами, крупных инвестиций, дорогостоящих покупок. Сразу пять планет перейдут в ретро-фазу – обстановка на небе будет заторможенной, а проекты на Земле также не получат развития. Планируйте на это время отдых или постарайтесь завершить незаконченные дела.

5 июня произойдет Лунное затмение в знаке Стрельца. Больше всего это затмение коснется Стрельцов и Близнецов, родившихся со 2 по 8 декабря и со 2 по 8 июня. 21 июня произойдет кольцевое солнечное затмение. Затронет оно в большей степени людей, чьи дни рождения с 18 июня по 24 июня и с 18 декабря по 24 декабря. Следующее затмение будет 5 июля, и больше всего оно затронет тех, кто родился с 2 июля по 8 июля, а также с 2 января по 8 января. Но и все остальные также ощутят действие затмений, в той или иной степени. Рекомендации на затмения стандартные (смотрите выше).

С 18 июня по 12 июля Меркурий снова будет ретроградным, что добавит сложности в это и без того непростое время с точки зрения астрологии. Лучше взять отпуск в это время, только не желательно лететь в дни затмений.

15 августа перемены снова затронут Тельцов и Скорпионов, Уран развернется в обратное движение в знаке Тельца. С 9 сентября и почти на два месяца, Марс – планета действия, активности и мотивации – вступит в ретро-фазу. Может возникнуть ощущение нехватки энергии и сил. Хорошее время пересмотреть свою активность и способы достижения целей. Будьте осторожны на дорогах, в спортзале, лучше не планировать операций на это время.

Фото: pixabay.com

В октябре завершат ретро-фазу Юпитер, Сатурн и Плутон. Это значит, все дела могут сдвинуться с мертвой точки. Развитие могут получить финансовые дела, переговоры с иностранцами и крупные сделки – все, что связано с расширением. Хорошее время заводить отношения и вступать в брак, за исключением периода ретро-Меркурия, с 14 октября по 3 ноября.

Рождение новой истории

В конце октября и в ноябре Юпитер, Сатурн и Плутон будут находиться очень близко друг к другу в знаке Козерога. Такое бывает очень редко и, как правило, когда соединяются три дальние планеты, всегда рождается история! Конечно, когда происходит такое мощное соединение, это всегда возможность для каждого из нас, а в какой сфере, зависит от вашего личного гороскопа.

30 ноября — лунное затмение в знаке Близнецов. Стрельцам, у кого дни рождения с 27 ноября по 3 декабря и Близнецам, чей день рождения с 27 мая по 3 июня, стоит обратить внимание на рекомендации: отложить важные переговоры, запуск нового проекта, финансовые сделки, крупные покупки, операции, свадьбы в эти даты лучше не планировать.

14 декабря — последнее в 2020 году солнечное затмение, больше всего перемен оно принесет людям, родившимся с 11 по 17 декабря и с 11 по 17 июня. И одновременно сблизятся две планеты-гиганта солнечной системы – Юпитер и Сатурн. Точное соединение произойдет 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. На таком соединении закладываются долгосрочные исторические тренды. Скорее всего нас ждут изменения на политической арене и внутри государства. Юпитер и Сатурн соединяются раз в 20 лет, последний раз такое было в 2000 году, и совпало с инаугурацией президента. Если вы мечтаете в 2020 году открыть бизнес, или запустить проект, начать какое-то важное для вас дело – дерзайте именно в этот день, закладывайте фундамент важных проектов. Все, что начинается на соединении Юпитера с Сатурном – это всерьез, с успехом и надолго.

2020 год действительно богат на события. Переломные моменты, большие возможности, серьезная трансформация, противостояние будет накаляться, а развязка случится в последние две недели года.

16 декабря 2019, 14:54

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